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Шевченка назвав чотири пріоритети на посаді голови НБУ

Київ, Понеділок 20 липня 2020 18:13
Шевченка назвав чотири пріоритети на посаді голови НБУ
Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Новий глава НБУ сподівається відновити банківське кредитування

Новопризначений голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко назвав чотири пріоритетних напрями на новій посаді. В першу чергу, це відновлення кредитування.

Про це він сказав під час прес-брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Мій курс базується на чотирьох основних напрямках, пріоритету", - сказав він.

За його словами, перше, це реальне відновлення кредитування, оскільки для української економіки, яка знаходиться у стані кризи, викликаного вірусом, як ніколи важливі ресурси та підтримка банківського сектора".

В якості другого пріоритету він назвав скорочення розміру портфеля поганих кредитів в банках.

"Третій пріоритет - це збереження макрофінансової стабільності", - сказав він.

Четвертим пріоритетом Шевченка є продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Як повідомляло РБК-Україна, новий глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що зусилля центробанку повинні зосередитися на підтримці української економіки.

При цьому він виступив за збереження незалежності НБУ та продовження політики макроекономічної стабілізації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що новий глава НБУ повинен забезпечити реальні кредити для українського бізнесу і доступне іпотечне кредитування для громадян.

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