К Шевченковской премии добавили новую номинацию

В перечень номинаций Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко добавили новую категорию - архитектуру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
По словам президента, Украина сделала еще один шаг на усиление крупнейшей и наиболее весомой национальной премии в области культуры и искусств - Шевченковской премии.
"В прошлом году добавили в перечень номинаций кураторство, фотоискусство и дизайн. В этом году добавляем архитектуру", - сообщил глава государства.
Президент подчеркнул, что отныне Шевченковская премия еще шире будет отражать творческий потенциал украинского народа.
Он также подчеркнул, что важно, чтобы украинцы чувствовали настоящее уважение к премии, а сама награда оставалась символом благодарности всем, кто развивает Украину, украинскую культуру и национальную идентичность.
Отдельно Зеленский поблагодарил членов Шевченковского комитета за их работу.
"Спасибо вам, что ваши личные усилия помогают укреплять украинское ценностное пространство - пространство нашей национальной культуры. Слава Украине!" - подытожил он.
Шевченковская премия - это высшая государственная награда Украины в области культуры и искусства, основанная в 1961 году.
Она присуждается за выдающиеся произведения литературы, кино, театра, музыки и визуального искусства, которые имеют весомый вклад в национальную культуру.
Лауреатов традиционно объявляют 9 марта - в день рождения Тараса Шевченко.
Победители получают дипломы, почетные знаки и значительную денежную премию. Эта награда является символом наивысшего признания таланта художника на государственном уровне.
Напомним, ранее Зеленский подписал указ, который обновляет правила присуждения Национальной премии имени Тараса Шевченко.
Премию будут вручать в тринадцати номинациях, в частности появились новые направления, такие как дизайн, фотоискусство и творческое кураторство культурных проектов.