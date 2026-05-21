К Шевченковской премии добавили новую номинацию

По словам президента, Украина сделала еще один шаг на усиление крупнейшей и наиболее весомой национальной премии в области культуры и искусств - Шевченковской премии.

"В прошлом году добавили в перечень номинаций кураторство, фотоискусство и дизайн. В этом году добавляем архитектуру", - сообщил глава государства.

Президент подчеркнул, что отныне Шевченковская премия еще шире будет отражать творческий потенциал украинского народа.

Он также подчеркнул, что важно, чтобы украинцы чувствовали настоящее уважение к премии, а сама награда оставалась символом благодарности всем, кто развивает Украину, украинскую культуру и национальную идентичность.

Отдельно Зеленский поблагодарил членов Шевченковского комитета за их работу.

"Спасибо вам, что ваши личные усилия помогают укреплять украинское ценностное пространство - пространство нашей национальной культуры. Слава Украине!" - подытожил он.