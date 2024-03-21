В Шевченковском районе Киева изъяли боевую часть российской ракеты (фото, видео)

Как отметил корреспондент РБК-Украина, в Шевченковском районе столицы обнаружили боевую часть российской ракеты, которая атаковала город.

Специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям изъяли часть ракеты с помощью спецтехники.

Атака на Киев

Россия в ночь на 21 марта атаковала Украину ракетами, под ударом был Киев. Оккупанты выпустили 31 ракету - 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, ракеты "Искандер-М" и "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.

Однако в Киеве из-за падения обломков сбитых ракет были повреждения, вспыхнули пожары. В частности, в столице были повреждены дома, детсад и автомобили.

Также известно, что из-за вражеского удара пострадали 10 человек, двое из них были госпитализированы.

Детальнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.