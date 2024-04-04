В шести областях Украины вводят графики отключений: список и причина

Сегодня, 4 апреля, в шести областях Украины будут применены временные меры ограничения потребления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национальной энергетической компании "УкрЭнерго".
По данным "Укрэнерго", временные меры по ограничению потребления будут осуществлены с 18:20 до 22:00. Под ограничения попали в частности:
"Причины применения ограничений - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны. Это следствие последних массированных российских атак на украинские электростанции.
Также вечером в стране растет потребление из-за похолодания", - пояснили в компании.
"Укрэнерго" отмечает, что объем ограничений умеренный, а облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей.
Кроме того, в компании напомнили, что также продолжают действовать ограничения энергоснабжения в Харьковской области и для промышленных потребителей в Кривом Роге.
Следует отметить, что отопительный сезон в Украине завершился, его удалось пройти без отключений света.
Однако в марте Россия возобновила удары по энергетике. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, тяжелая ситуация была в Харькове и области. Как известно, в регионе была серьезно повреждена Змиевская ТЭС.
Кроме того, во время атаки 22 марта были повреждены все блоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭЦ.
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