Шість вокзалів готують до передачі в концесію: список об'єктів

В Україні готують до концесії шість вокзалів, включаючи київський. Це може допомогти розвивати ці об'єкти та мати прозорі надходження від них.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, передача вокзалів в концесію може зробити об'єкти незбитковими.

"Це буде, найімовірніше, як нам рекомендує наш партнер Світовий банк, IFC, у форматі 1+1: тобто один великий вокзал і один менший вокзал. Тоді ми можемо знаходити стратегічного концесіонера, який зацікавлений у великому вокзалі. Маленький йому буде у донавантаження", - пояснив він.

За словами Криклія, це розпочнеться вже цього року, будуть запускати концесійні конкурси.

"Ми плануємо зараз київський з вінницьким вокзалом. Потім у нас Миколаїв, Дніпро, Харків і Чоп. Щодо цих об'єктів ще вивчаємо, як краще їх можна скомплектувати у цьому форматі 1+1. Можливо, Чоп буде йти у парі зі Львовом, бо це логічніше, зважаючи на локацію", - заявив він.

Також міністр пояснив, чому державні аеропорти не передають в концесію. За його словами, Україна не хотіла б їх "дешево віддавати".

"Тому по тих концесійних проектах, державних аеропортах ми взяли паузу до періоду, коли авіація відновиться. Щодо регіональних аеропортів, які на балансі облрад - там інша ситуація. Вони все одно мають знаходити якогось постійного стратегічного партнера", - зазначив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів підтримав законопроект, який передбачає залучення приватних інвесторів на ринок українських автошляхів. Проект пропонує відповідні зміни до Бюджетного кодексу.

Зазначимо, у червні минулого року в концесію передали морський торговий порт в Херсоні.