Шість кроків. Україна назвала головні очікування від саміту НАТО

Україна очікує посилення санкцій проти Росії в результаті зустрічі очільників країн Північноатлантичного альянсу, яка відбудеться 29 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.
Вона наголосила, що зараз Україна очікує від країн Альянсу:
"Політика двозначності, яка переважала у країнах євроатлантичного простору, направила сигнал диктатурі, що міжнародний порядок можна змінити на свою користь війною, ще й сплативши за це європейськими грошима. Тисячі українців уже стали жертвами такої політики", - наголосила Стефанішина.
При цьому вона додала, що Україна зараз потребує постачання озброєння, яке дозволить ЗСУ перейти від оборони до наступу і допоможе відбити всі окуповані Росією території.
Стефанішина нагадала, що Україна подавала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу ще у 2008 році. Ніхто її не відкликав і вона лишається в силі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що саміт НАТО в Мадриді розгляне нову стратегічну концепцію з урахуванням змін у європейській та світовій безпеці, підтвердить єдність союзників та політику "відкритих дверей". Зустріч запланована у червні.
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