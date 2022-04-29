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Шість підприємств Луганської області продовжили роботу в інших областях за програмою релокації, - ОВА

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П'ятниця 29 квітня 2022 15:21
Шість підприємств Луганської області продовжили роботу в інших областях за програмою релокації, - ОВА Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me)
Автор: Артем Горовенко

В рамках програми релокації підприємств, які евакуйовуються з територій, де ведуться активні бойові дії, власну діяльність в безпечних регіонах України продовжили перші шість підприємств Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая у Telegram.

За словами Гайдая, Міністерством економіки наразі опрацьовується більше тисячі заявок з областей країни, де тривають бойові дії.

"Безпечні регіони активно приймають до себе підприємства з Луганщини. Наразі офіційно перемістили свої виробничі потужності шість представників бізнес-середовища нашої області. Серед них три представники Сєвєродонецька та три інших громад", - зазначив він.

Як уточнив очільник області, евакуйовані підприємства розміщені у Тернопільській, Чернівецькій, Закарпатській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах підприємствам допомогли з розміщенням, технікою та робочою силою.

"Вони (підприємства, - ред.) займаються наданням медичних послуг, розробкою програмного забезпечення, транспортуванням зернових культур, шиномонтажем. Також це заклади громадського харчування", - розповів Гайдай.

Також для учасників процесу релокації створена платформа цифрової взаємодії, завдяки якій представники відповідних підприємств зможуть додатково комунікувати та допомагати один одному.

"Понад 400 підприємств України вже переїхали, а 216 з них вже відновили свою роботу. Тобто вони зберегли свої потужності, перевезли трудові колективи, налагодили діяльність на новому місці розташування", - підкреслив голова Луганської ОВА.

Як повідомляла раніше віце-прем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко, підприємства можуть скористатися допомогою Укрзалізниці та Укрпошти для перевезення обладнання при релокації.

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