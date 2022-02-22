RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шість хокеїстів марно боролися за шайбу-фантом: курйоз дня в НХЛ

Автор: Антон Федорців

У матчі регулярного чемпіонату Національної хокейної ліги трапився незвичний епізод за участі гравців "Ванкувер Кенакс" і "Сіетл Кракен". У запалі битви вони ледь не проґавили гольову атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку на Setanta Sports.

Навіть спорт справжніх чоловіків здатен подарувати вболівальникам кумедні історії. Одна з них трапилася під час другого періоду очного поєдинку "Кенакс" і "Кракен".

У середині 20-хвилинки хокеїсти з обох команд почали боротися за шайбу біля борту майданчика. Зрештою, в сутичку втрутилися шестеро гравців "Ванкувера" та "Сіетла". Однак, біда в тому, що насправді шайба була в іншій ділянці майданчика.

Як наслідок, господарі організували вихід "2 в 2" на ворота "Кракен". Лише злагоджена робота оборони та воротаря "Сіетла" завадили відзначитися оборонцю канадців Тревісу Хамоніку.

Поєдинок завершився перемогою "Ванкувера" (5:2). За "Кенакс" шайби закинули Мотт, Хамонік, Подкользін, Хорват і Пірсон. У складі "Кракен" по голу в активі Макканна та Джордано.

Підсумок зустрічі не змінив турнірного становища команд. "Ванкувер" і "Сіетл" ідуть серед аутсайдерів Тихоокеанського дивізіону та наразі не претендують на вихід у плей-офф.

До слова, збірна Фінляндії виграла "золото" на олімпійському хокейному турнірі.

Також раніше підбили підсумки спортивного тижня 14-20 лютого в Україні та світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
хоккейНХЛ