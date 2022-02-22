Шість хокеїстів марно боролися за шайбу-фантом: курйоз дня в НХЛ

Навіть спорт справжніх чоловіків здатен подарувати вболівальникам кумедні історії. Одна з них трапилася під час другого періоду очного поєдинку "Кенакс" і "Кракен".

У середині 20-хвилинки хокеїсти з обох команд почали боротися за шайбу біля борту майданчика. Зрештою, в сутичку втрутилися шестеро гравців "Ванкувера" та "Сіетла". Однак, біда в тому, що насправді шайба була в іншій ділянці майданчика.

Як наслідок, господарі організували вихід "2 в 2" на ворота "Кракен". Лише злагоджена робота оборони та воротаря "Сіетла" завадили відзначитися оборонцю канадців Тревісу Хамоніку.

Поєдинок завершився перемогою "Ванкувера" (5:2). За "Кенакс" шайби закинули Мотт, Хамонік, Подкользін, Хорват і Пірсон. У складі "Кракен" по голу в активі Макканна та Джордано.

Підсумок зустрічі не змінив турнірного становища команд. "Ванкувер" і "Сіетл" ідуть серед аутсайдерів Тихоокеанського дивізіону та наразі не претендують на вихід у плей-офф.