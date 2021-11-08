Шість годин на збори: тероборону Польщі перевели в боєготовність

За його словами, влада спостерігає за ситуацією в Кузні кілька днів і готова до будь-якого сценарію.

"Жорсткий захист кордону - наш пріоритет. Чекаємо в повній готовності", - заявив він.

Крім того, через скупчення мігрантів, які досягли кордону з Польщею, сили територіальної оборони оголосили тривогу про готовність. Про це вони написали на своїй сторінці в Twitter.

Можуть бути викликані територіальні одиниці, щоб негайно з'явитися і підтримати прикордонну службу.

"Ми підвищуємо бойову готовність наших військ для підтримки прикордонних військ. З 10:30 100% бійців 1,2,4 БОТ готові до дій через 6 годин", - йдеться в повідомленні.

Протягом шести годин можливі зустрічі військовослужбовців Сил територіальної оборони з наступних воєводств: вармінсько-мазуського, підляського та люблінського.