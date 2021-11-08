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Шість годин на збори: тероборону Польщі перевели в боєготовність

Автор: Анастасія Рокитна

У Польщі готові до будь-якого сценарію розвитку ситуації на кордоні з Білоруссю. На кордоні збільшили кількість прикордонників, поліцейських і солдатів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Маріуш Камінські, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його сторінку в Twitter.

За його словами, влада спостерігає за ситуацією в Кузні кілька днів і готова до будь-якого сценарію.

"Жорсткий захист кордону - наш пріоритет. Чекаємо в повній готовності", - заявив він.

Крім того, через скупчення мігрантів, які досягли кордону з Польщею, сили територіальної оборони оголосили тривогу про готовність. Про це вони написали на своїй сторінці в Twitter.

Можуть бути викликані територіальні одиниці, щоб негайно з'явитися і підтримати прикордонну службу.

"Ми підвищуємо бойову готовність наших військ для підтримки прикордонних військ. З 10:30 100% бійців 1,2,4 БОТ готові до дій через 6 годин", - йдеться в повідомленні.

Протягом шести годин можливі зустрічі військовослужбовців Сил територіальної оборони з наступних воєводств: вармінсько-мазуського, підляського та люблінського.

Більш детально про ситуацію на кордоні двох країн в матеріалі "Оголошено бойову готовність. Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі загострюється: що відбувається".

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