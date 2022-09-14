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"Шервул" передала військовим у Сумській області форму власного виробництва

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Середа 14 вересня 2022 17:48
"Шервул" передала військовим у Сумській області форму власного виробництва Фото: під час зустрічі посла Туреччини в Україні з керівництво Сумської ОВА та підприємствами області (скрін відео)
Автор: Ілона Свиридова

Компанія "Шервул" передала військовим Збройних сил України у Сумській області партію одягу для військових власного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії за підсумками зустрічі посла Туреччини в Україні з керівництво Сумської ОВА та підприємствами області.

Як відомо, ТОВ "Шервул" займається виготовленням тканин та пледів, виробництво розташоване у Сумській області. Деяку сировину закуповує в Туреччині. З березня компанія виконує оборонні замовлення.

"З турецької сировини шиємо багато одиниць одягу, у тому числі шкарпетки, білизну, сорочки - усе, що потрібно нашим військовим. Усе це виготовляється на території Сумської області. Турецькій стороні вдячні за співробітництво, своєчасне постачання сировини. Також вдячні митниці за співпрацю. Це все допомагає постачати замовлення військовим оперативно та своєчасно", - повідомив заступник директора підприємства Євген Старшок.

За результатами зустрічі компанія безоплатно передала на потреби армії партію одягу для військових.

За словами посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере, Суми поступово відновлюються, й починається нова сторінка в історії міста.

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Збройні сили України
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