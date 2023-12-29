Схема с оборотом в 3 млрд гривен. СБУ ликвидировала более ста мошеннических call-центров

Детали дела

По данным следствия, злоумышленники предлагали своим жертвам "заработать на бирже", "инвестировать" средства в криптовалюту или получить сомнительную "прибыль" от ставок в игорном бизнесе.

Также фигуранты придумывали поводы, вроде "ваш близкий совершил ДТП и нужны деньги, чтобы рассчитаться" или "помогаем переехать из районов ведения боевых действий". Кроме того, разоблаченные call-центры действовали под видом онлайн-казино, известных брокерских компаний и букмекерских контор.

"В процессе выманивания средств злоумышленники собирали личные данные о своих клиентах, в частности паспортные сведения, номера телефонов и тому подобное. В дальнейшем эта информация могла попадать в российские спецслужбы, которые используют их для дистанционной вербовки новых агентов", - сообщила СБУ.

Злоумышленникам грозит тюремное наказание

В рамках уголовного производства, начатого по факту мошенничества, решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: Обыски СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы", - добавили в СБУ.

В Офисе генпрокурора сообщили, что годовой оборот мошенников составил 3 млрд гривен.

Результаты работы СБУ за последние месяцы

Спецслужба сообщила, что в течение последних месяцев им удалось ликвидировать в разных регионах Украины еще почти 30 call-центров, часть из которых координировалась российскими спецслужбами.

В Винницкой области киберспециалисты СБУ ликвидировали масштабный call-центр, который действовал в одном из исправительных учреждений области.

Незаконную деятельность организовал так называемый "смотрящий" за колонией, причастный к российскому криминалитету. "На счету" злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, которые когда-либо применялись к одному из ведущих госбанков Украины.

Почти 30 заключенных тюрьмы обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн услуг похищали у них средства.

Мошенники "наживались" на родственниках ВСУ

В Днепропетровской области обезврежена преступная организация, участники которой собирали сведения о пленных воинах ВСУ, а затем выманивали деньги у их родственников.

За различные "суммы" фигуранты обещали помочь с возвращением домой украинских защитников. В результате комплексных мероприятий, задержаны семь участников группировки. Им сообщено о подозрении и взяты под стражу.

Группа аферистов работала на "Яндекс"

Также СБУ сообщила, что в Черкасской области задержан организатор местного call-центра, который работал на подсанкционную компанию "Яндекс". К подпольной деятельности он привлек до 30 местных жителей.

Фигуранты удаленно предоставляли диспетчерские услуги таксопаркам "Яндекс-такси" в одной из стран Центральной Азии.

Установлено, что в течение 2023 года нелегальный бизнес позволил перечислить в бюджет РФ более 1 млн в долларовом эквиваленте.

Мошенники в Украине

Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.

Но мошенники орудуют не только в интернете. При этом каждый раз они придумывают новые схемы обмана. Например, в Чугуеве Харьковской области мошенники ходят по квартирам и домам жителей и выдают себя за госслужащих. Они предлагают "помощь" в получении средств по программе "еВідновлення".

Кроме того, недавно мошенники решили "улучшить" уже знакомую схему сбора "помощи" для ВСУ, используя письма от ОВА. В Днепре они адресуют их не только предпринимателям, но и начальникам РВА области.