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Shell продовжує купувати російську нафту і використовує схему змішування, - Bloomberg

Фото: Shell знайшла спосіб продовжити покупки російської нафти (flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

Велика європейська нафтова компанія Shell Plc знайшла обхідний спосіб підтримувати поставки російських енергоресурсів за допомогою схеми по "змішуванню" нафти, хоча публічно відмовилася від закупівель з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Суть такого обхідного маневру полягає в тому, щоб продати барель, в якому тільки 49,99% вироблено в Росії, стверджує автор статті. Так, на думку Shell, поки інші 50,01% поставляються з інших джерел, нафтовий вантаж технічно не має російського походження.

"Цей маневр лежить в основі зростаючого і непрозорого ринку змішаного російського дизельного палива та інших продуктів нафтопереробки, одного з багатьох, які нафтові компанії та трейдери використовують для забезпечення поставок російських енергоносіїв в Європу, в той самий час задовольняючи громадську думку, що вимагає припинення субсидування військової машини Володимира Путіна", - йдеться в матеріалі.

Такий прийом змішування називають зручним інструментом для компаній, що бажають все-таки продовжувати купувати енергоресурси з РФ.

Зазначається, що компанія Shell, щоб дозволити змішування з Росією, вже внесла поправки в так звані загальні положення та умови своїх контрактів.

За інформацією видання, така торгівля здійснюється з російського Приморська до латвійського Вентспілса.

Нагадаємо, раніше Shell заявила про відмову від закупівель російської нафти і газу, а також про те, що повністю йде з ринку РФ.

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ЭнергоресурсыShell НафтаСанкції проти Росії