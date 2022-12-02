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Что-то новое летало. Ким рассказал об ударах ВСУ по оккупантам на юге 1 декабря

Фото: Ким рассказал об ударах ВСУ по оккупантам на юге 1 декабря (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные в течение 1 декабря нанесли мощные удары по российским оккупантам на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Николаевской ОВА Виталия Кима.

Чиновник отметил, что "по оркам летало что-то новое".

"Это прекрасно", - добавил глава военной администрации.

Напомним, ВСУ освободили 3 850 квадратных километров территорий за ноябрь . Российские захватчики были выбиты с правого берега Херсонской области.

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Война России против УкраиныВиталий Ким