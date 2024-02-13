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Как минимум 60% американской помощи Украине - инвестиции в США для создания рабочих мест, - нардеп

Вторник 13 февраля 2024 12:16
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Как минимум 60% американской помощи Украине - инвестиции в США для создания рабочих мест, - нардеп Фото: по меньшей мере 60% американской помощи Украине – инвестиции в США для создания рабочих мест (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

По меньшей мере, 60% всей американской поддержки Украины (включая 90% военной) инвестируются в США для создания рабочих мест и пополнения запасов американских вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена Национального совета по антикоррупционной политике Анастасию Радину для The National Interest .

Из бюджетного запроса Белого дома на 61,4 млрд долларов для Украины 11,8 млрд (20%) поступают в бюджет Украины через Всемирный банк. И в Украине есть система обеспечения учета этих денег, говорится в материале.

Она также напомнила, что система борьбы с коррупцией в Украине включает проверку доходов и имущества более 800 000 государственных служащих, в том числе чиновников. Украинская система прозрачных закупок, по словам автора, помогает сэкономить миллионы гривен благодаря формату аукционов.

Кроме того, добавила Радина, в Украине законодательно закреплена решающая роль иностранных экспертов, назначаемых международными партнерами, при выборе руководства антикоррупционных органов.

"Украина не решила все проблемы, связанные с коррупцией, - вряд ли любая страна мира могла бы утверждать, что это сделала. Однако Киев создал действенную систему выявления и преследования коррупционеров, которая дает результаты и сдерживает правонарушителей. Эта система надежна" партнером для международных союзников и частных инвесторов в поддержке и восстановлении украинской экономики. Сильная Украина является интересом для Соединенных Штатов, и она может служить образцом для подражания для других стран, которые освобождаются от диктаторских влияний и укрепляют демократию", - говорится в материале.

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