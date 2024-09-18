Ежедневно 60 бригад энергетиков чинят поврежденные обстрелами сети в Донецкой области, - ДТЭК
В Донецкой области ежедневно работают 60 ремонтных бригад ДТЭК, возвращающих людям свет после вражеских обстрелов.
Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
"Очень большое разрушение, очень большое количество людей без света. В Донецкой области каждый день работает 60 бригад, которые восстанавливают электроэнергию от 10 до 100 тысяч человек каждые сутки", - сказал он.
Сахарук добавил, что эта работа длится уже два с половиной года и энергетики будут и дальше ее делать, потому что в прифронтовых регионах ежедневно проходят обстрелы.
Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 364 тысяч семей в 235 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.
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