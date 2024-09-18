ua en ru
Ср, 18 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ежедневно 60 бригад энергетиков чинят поврежденные обстрелами сети в Донецкой области, - ДТЭК

Среда 18 сентября 2024 17:50
UA EN RU
Ежедневно 60 бригад энергетиков чинят поврежденные обстрелами сети в Донецкой области, - ДТЭК Фото: ежедневно 60 бригад энергетиков чинят поврежденные обстрелами сети в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Донецкой области ежедневно работают 60 ремонтных бригад ДТЭК, возвращающих людям свет после вражеских обстрелов.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Очень большое разрушение, очень большое количество людей без света. В Донецкой области каждый день работает 60 бригад, которые восстанавливают электроэнергию от 10 до 100 тысяч человек каждые сутки", - сказал он.

Сахарук добавил, что эта работа длится уже два с половиной года и энергетики будут и дальше ее делать, потому что в прифронтовых регионах ежедневно проходят обстрелы.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 364 тысяч семей в 235 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Донецкая область
NEWS
Последствия видны из космоса: что известно об ударе по складу с ракетами в Тверской области
Последствия видны из космоса: что известно об ударе по складу с ракетами в Тверской области
DAILY
Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Полевой командир "Курт": У нас все еще существует советская школа развития армии