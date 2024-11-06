К ежедневной минуте молчания в Украине предлагают добавить важную молитву: о чем речь

Что именно предлагает автор петиции

Автор петиции - Давидюк Юлия Юрьевна - обращается к премьер-министру Украины с просьбой: сделать все необходимые шаги для скорейшего включения "Общенациональной молитвы "Отче наш" в эфир государственного телевидения наряду с "Общенациональной минутой молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины".

"Украинский народ хорошо помнит чудеса Божьи на Майдане 2013-2014 годов, когда Господь нам помог выстоять. Помог - потому что молились. Наши воины теперь имеют множество свидетельств Божьих чудес в результате совершенных молитв к Господу. Это неопровержимые факты, которые происходили и происходят сейчас, свидетелями и очевидцами Божественных невероятных дел, Его помощи, стали тысячи наших граждан", - говорится в тексте документа.

Исходя из этого, автор петиции просит чиновников сделать все от них зависящее, чтобы "Слово Божье ежедневно звучало в эфире государственного телевидения Украины для побуждения каждого христианина, каждого украинца к искреннему обращению в молитве к Нашему Всемогущему Богу".

"Господин премьер-министр, ваша должность - это большая ответственность перед Богом и народом Украины. Примите правильное решение, сделайте все возможное от себя, чтобы общая для всех христиан молитва "Отче наш" начала звучать в эфирах всех доступных средств массовой информации", - добавила Давидюк.

Петиция к КМУ №41/007288-24эп (скриншот: petition.kmu.gov.ua)

Отметим, что по состоянию на 14:30 среды, 6 ноября, под петицией собрано 6 253 подписи (из 25 000 необходимых). При этом до конца сбора подписей осталось 58 дней.

Реакция Волынской епархии ПЦУ

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил призвал украинцев поддержать петицию к Кабинету министров Украины насчет присоединения Господней молитвы к общенациональной минуте молчания.

Он напомнил, что "на сайте КМУ размещена петиция о включении молитвы "Отче наш" в эфир государственного телевидения рядом с общенациональной минутой молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины".

"Просьба распространить это сообщение по своим церквям в Украине", - добавили в пресс-службе Волынской епархии ПЦУ.

Уточняется, что против этой инициативы "есть серьезное сопротивление", ведь Верховная Рада и Администрация президента якобы "отказались регистрировать эту петицию на своих ресурсах".

"Нам нужно собрать 25 000 подписей. Спасибо каждому, кто присоединится к этому делу", - подытожили в епархии.