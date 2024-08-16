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Чтобы остановить ВСУ в Курской области, РФ нужно перебросить 100 000 солдат, - военный

Фото: председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко (facebook.com/Иван Тимочко)
Автор: Наталья Кава

Российской Федерации для того, чтобы отвергнуть Вооруженные силы Украины из Курской области, может потребоваться до 100 тысяч личного состава.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

"Начнем с того, что для того, чтобы остановить ВСУ на Курщине им надо перебросить десятки тысяч военных. А для того, чтобы построить качественную оборону и остановить наши войска им нужно от 50 до 100 тысяч личного состава, причем личного состава линейных бригад и подразделений, а не этой мешанины что они имели сейчас там", - рассказал Тимочко.

Он отметил, что для отражения украинского наступления Россия должна привлечь в Курской области линейные бригады и подразделения - пехота и десантники, но для этого россиянам сначала надо выстроить логистику - расположить склады с оружием, наладить питание, подвоз топлива и БК.

"Я уже не говорю о параллельном наступлении россиян, чтобы отодвинуть наши войска - это сложно и очень растянется во времени. Но это будет также зависеть от местного населения - насколько оно будет готово к сопротивлению. А сейчас мы видим, что оно абсолютно не настроено на сопротивление ВСУ. То есть Путину придется полагаться только на военных и это заставит его менять стратегию ведения войны", - считает он.

По мнению Тимочко, России в Курской области нужен другой тип ведения боевых действий - мобильная война.

"Это когда нужно много техники, а даже те подразделения, которые сейчас противопоставлены ВСУ - они были обеспечены лишь на 30-40%, все остальное было на фронте в Украине", - отметил он.

 

Операция Украины в Курской области

С 6 августа украинские войска ведут наступление в Курской области России. За это время под контролем Украины оказались, по меньшей мере, 82 населенных пункта.

Однако пока появилась информация о том, что Россия начала перебрасивать в Курскую область дополнительные силы для сдерживания украинского наступления.

Детальнее о том, зачем Украине наступление в Курской области и почему там была создана комендатура - читайте в материале РБК-Украина.

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