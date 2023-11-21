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Чтобы не замерзнуть зимой. В оккупированном Токмаке россияне присваивают дома, где есть отопление.

Вторник 21 ноября 2023 16:24
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Чтобы не замерзнуть зимой. В оккупированном Токмаке россияне присваивают дома, где есть отопление. Иллюстративное фото: в оккупированном Токмаке россияне присваивают дома, где есть отопление (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россияне не справляются с поддержкой инфраструктуры в оккупированных городах. Поэтому вынуждены занимать дома украинцев для поселения личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, в оккупированном Токмаке в этом году оккупанты не смогли начать отопительный сезон. Потому часть города находится без тепла.

Для того чтобы не замерзнуть россияне выпрашивают у коллаборантов о домах украинцев, уехавших из Токмака и у которых есть тепло.

"Коммунальщики предоставляют списки тех квартир, где владельцев давно не было дома, но сами квартиры подключены к теплосетям. Именно в такие квартиры и заселяют личный состав врага", - пишет ЦНС.

Ситуация в Токмаке Запорожской области

Недавно российские войска начали заселяться в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По данным ВСУ, таким образом оккупанты и дальше намерены придерживаться своей уже знакомой тактики "живого щита", и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.

Кроме того, оккупанты усиливают оборону в районе Токмака, усиливают проверки и увеличивают количество блокпостов в городе. Также оккупанты в Запорожской области задержали 15-летнего подростка за якобы "подготовку теракта".

В то же время, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжили наступление в западной части Запорожской области.

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