Чтобы защититься от Китая. США подпишет оборонный договор с Папуа-Новой Гвинеей

Министр иностранных дел Папуа-Новой Гвинеи Джастин Ткаченко заявил, что работа над соглашением была завершена еще на прошлой неделе. Также страна получит от США денежную помощь в размере 32 млн долларов, 25 из которых пойдет на борьбу с изменением климата.

Еще один договор будет позволять береговой охране США патрулировать экономическую зону Папуа-Новой Гвинеи.

"Мы сможем использовать спутниковые системы безопасности США. Как только мы подпишем ее, это поможет нам наблюдать за нашими водами, чего мы не можем делать сейчас", – пояснил Ткаченко.

Эти соглашения обезопасят природные ресурсы страны, такие как рыбный промысел, а также помогут защитить водное сообщение между США и Китаем от теоретических посягательств со стороны Китая.

"Китайские противокорабельные баллистические ракеты, если они будут размещены на островах Тихого океана, могут остановить движение военно-морских сил США и Австралии и перекрыть жизненно важные торговые пути", – отмечает издание.