Чтобы заблокировать работу Киевсовета, в ход идут все методы, - Бондаренко

Решение суда о круглосуточном домашнем аресте за недоказанное нарушение закона свидетельствует о том, что политическая мотивация в очередной раз победила закон. Ради того, чтобы заблокировать работу Киевсовета, в ход идут все методы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко, комментируя решение суда о мере пресечения в отношении него.

"Печерский районный суд города Киева избрал мне меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Считаю это судебное решение полностью необоснованным. Политическая мотивация в очередной раз победила закон. Желание взять Киев под контроль затмевает все остальное. Желание убрать депутатов Киевского городского совета из зала - в ход идут все методы. Потому что нужно устранить Киевского городского голову", - написал Владимир Бондаренко.

Депутат Киевсовета также сравнил судебные решения в отношении представителей центральной власти и киевской.

"Миллиардные убытки, нанесенные действующим министром - символический залог и отсутствие отстранения. Недоказанные убытки и возвращенная военным зарплата в бюджет - круглосуточный домашний арест и блокирование любой деятельности. Это - современная реальность", - подчеркнул депутат.

Он поблагодарил депутатов от партии УДАР за поддержку и заверил, что не прекратит борьбу.