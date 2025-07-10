Мне инкриминируют пособничество уклонению от мобилизации работника Киевсовета, который служит, - Бондаренко
Экс-секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко считает вручение ему подозрения полностью необоснованным. Ему фактически инкриминируют выполнение непосредственных функциональных обязанностей секретаря Киевсовета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
По его словам, инкриминируется выполнение непосредственных функциональных обязанностей: подписание распоряжений, писем, ведомостей, платежных документов и тому подобное.
"Будут ли теперь за письма привлекать к уголовной ответственности? Не сомневаюсь, что мы с защитой сможем доказать свою правовую позицию. А эти действия правоохранителей расцениваю исключительно как продолжение политического давления", - написал Бондаренко.
Он пояснил, что сегодня столичная прокуратура совместно с Государственным бюро расследований вручили ему уведомление о подозрении за то, что он подписал письмо на имя руководителя КГВА.
"По мнению следствия, подписание мной письма на имя начальника Киевской городской военной администрации о возможности выполнения Игорем Хацевичем обязанностей управляющего делами - это пособничество уклонению от военной службы", - отметил Бондаренко.
При этом он подчеркнул, что на этом же документе стоит подпись начальника КГВА.
"Интересно, а как тогда следствие рассматривает подпись начальника КГВА на этом документе, который и позволил выполнение Игорем таких обязанностей?" - спрашивает Бондаренко.
Подозрение для Бондаренко
Как известно, сегодня Государственное бюро расследований сообщило о вручении бывшему секретарю Киевсовета сообщение о подозрении в служебной халатности и содействии уклонению от военной службы.
Как известно, Владимир Бондаренко занимал должность секретаря Киевского городского совета с декабря 2020 года. В частности, в апреле 2025 года Киевсовет не набрал голосов для увольнения Бондаренко, однако он написал заявление и оставил должность по собственному желанию.
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