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Чтобы восстановить энергообъекты после атаки, нужно много работы, времени и оборудования, - ДТЭК

Фото: чтобы восстановить энергообъекты после атаки нужно много работы, времени и оборудования (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Восстановление объектов генерации после утреннего массированного обстрела энергосистемы потребует большого объема работы, времени и оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"На восстановление объектов генерации будет потребоваться большой объем работы, времени и оборудования. То есть мы сейчас говорим по некоторым объектам даже не о неделях и даже не о месяцах, потому что некоторые объекты очень серьезно повреждены", - сказал он. он.

Сахарук добавил, что из-за атаки были вынуждены применены аварийные отключения электроэнергии в регионах, где повреждена критическая инфраструктура.

Он подчеркнул, что в результате последней атаки некоторые энергообъекты были потеряны, а другие нуждаются в серьезном ремонте.

"В настоящее время начинаются работы по изучению последствий и начинаются работы по восстановлению для того, чтобы прежде всего заживить по резерву критическую инфраструктуру, обеспечить оказание помощи всем нуждающимся в электроэнергии прежде всего", - подчеркнул исполнительный директор ДТЭК.

Обстрел Украины 22 марта

Напомним, сегодня, 22 марта, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Это была одна из самых масштабных атак.

Для обстрела россияне применили более 150 дронов и ракет разных типов. Силам ПВО удалось сбить 55 "Шахедов" и 37 ракет.

В частности, россияне направили восемь своих ракет на ДнепроГЭС.

Более подробно о последствиях удара российских террористов –в материале РБК-Украина.

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