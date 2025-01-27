Чтобы избежать окружения: ВСУ оставили юг Великой Новоселки и держат позиции на окраинах

По его словам, украинские силы удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но это ближе к его окраине.

"Любые другие действия могли бы вызвать их окружение и ненужные потери среди украинских защитников. Поэтому по состоянию на сейчас россияне зашли в значительную часть населенного пункта, тогда как украинцы удерживают определенные его рубежи, чтобы не они (россияне - ред.) не пошли дальше", - заявил Трегубов.

Ситуация в районе Великой Новоселки

Накануне российские СМИ заявили, что их войска якобы захватили Большую Новоселку.

Тогда Трегубов опроверг это заявление, сказав, что бой за населенный пункт еще продолжается. Он также уточнил, что там остаются украинские войска и позиции, а ВСУ удалось избежать окружения.