Чтобы у РФ не было преимущества. Зеленский анонсировал переговоры по усилению в небе

Президент Владимир Зеленский в ближайшие два дня проведет переговоры с партнерами из нескольких стран. В частности, по усилению в небе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

"Завтра-послезавтра у меня будут переговоры еще с несколькими государствами. Я уверен, что мы вместе с партнерами сделаем все и достигнем соответствующего результата и небе, чтобы у россиян не было преимущества. Когда они контролируют небо, мы не можем на земле двигаться быстро. А нам это нужно", - заявил он.

JAS 39 Gripen

Недавно правительство Швеции разрешило украинским летчикам пройти обучение на шведском истребителе JAS 39 Gripen. Также пилоты смогут заниматься на тренажерах и совершать пробные полеты.

Передача Украины F-16

Украинские официальные лица и военные уже достаточно длительное время просят у западных союзников начать поставки современных истребителей. Они необходимы Украине для того, чтобы защититься от постоянных российских обстрелов, а также составить конкуренцию авиации РФ.

17 августа США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов.

Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов.

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