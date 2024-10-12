Чтобы продлить жизнь машины: как автопроизводители защищают авто от коррозии

Все стальные автомобили нуждаются в превентивных мерах против возникновения и развития коррозии – иначе машина будет служить считанные годы. После чего потребуется настолько дорогостоящий ремонт кузова, что в нем может не оказаться финансового смысла.

Какой бывает заводской антикор

Гамма средств и материалов, используемых в промышленных масштабах, достаточно широка, и зависит от зоны на кузове и готовности производителя потратить на это определенные средства.

Гальваническое покрытие. Прежде всего, производитель использует особое, устойчивое к взаимодействию с кислородом покрытие поверхности металла. Было время, когда доминировало цинкование, но из-за высокой цены часто оцинковывали не весь кузов, а только его наиболее уязвимые зоны – пороги, пол, колесные арки и крылья. Но уже в XXI веке многие из производителей от этого громоздкого и дорогостоящего процесса отказались – в пользу грунтовок с особыми качествами и фосфатированием.

Фосфатирование. Технология заключается в нанесении на металл слоя фосфатов, и она гораздо проще цинкования. В целом фосфатирование работает вполне удовлетворительно. Часто производитель применяет комбинированную защиту поверхностей: детали кузова, наиболее подверженные поражению, цинкуют, а другие фосфатируют или хорошо грунтуют.

Герметики. Помимо покрытия поверхности металла на автозаводах дополнительно защищают от ржавчины сварочные швы и места, где несколько кузовных деталей накладываются друг на друга. Эти "многослойные" зоны – потенциальные очаги коррозии, поэтому их герметизируют от воздуха и влаги специальными герметиками.

Восковые консерванты. Всегда проблемные зоны кузова – разного рода закрытые полости типа порогов, коробов, лонжеронов, внутренних объемов дверей. Здесь создаются благоприятные условия для коррозии: часто есть влага и часто нет движения воздуха, которое ее высушит. Именно этот вид коррозии наиболее опасен для автомобиля, ведь здесь ржавчина разрушает силовой каркас кузова, при этом незаметно. Поэтому ответственные производители вдобавок к цинкованию или фосфатированию задувают эти полости восковыми консервантами. Но следует признать, что далеко не каждый изготовитель защищает эти зоны столь тщательно.

Мастики. Поверхности в нижней части кузова, точнее, днище и колесные арки, в идеале следует хорошо защищать слоем эластичной мастики, отражающей мелкие камни и песок, которые при движении с силой бомбят металл (неважно, фосфатированный, оцинкованный или нет). Но в настоящее время даже у уважаемых производителей на бюджетных моделях не принято покрывать мастикой днище и колесные арки.

Кратко

В заключение дадим потребителям одну не очень приятную подсказку. Так, модели многих уважаемых брендов имеют на кузов многолетнюю гарантию, например шести-, семи-, а то и двенадцатилетнюю. Правда, чаще всего она формулируется с оговоркой "от сквозной коррозии". То есть ржавчины в скрытых полостях кузова гарантировано не будет только первые несколько лет, а потом она начнет втихую развиваться и разрушать кузов – просто этого долго не будет заметно.

Поэтому если вы планируете пользоваться машиной длительный срок – скажем, до десяти- а то и пятнадцатилетнего возраста, ей нужно еще в молодом возрасте провести дополнительную антикоррозионную обработку. Чтобы уничтожить и законсервировать ячейки ржавчины, которые возникнут в порогах, лонжеронах и дверях после первых лет эксплуатации. Сроки и виды нужных препаратов следует выяснять, опираясь на данные своей модели и информацию от опытных мастеров по кузовному ремонту.