Что мешает России обстреливать из С-400 Киев и область: объяснение эксперта

По его словам, у россиян еще осталось несколько тысяч ракет для С-300, но ситуация с С-400 совсем иная. У врага нет таких запасов, чтобы обстреливать без разбора.

"То есть их количество ограничено и они дороже ракет С-300. И тем более, россиянам же нужны эти ракеты и для обеспечения работы собственной системы ПВО", - уточнил эксперт.

При этом Криволап напомнил, что ракеты С-300 и С-400 предназначены для уничтожения воздушных целей.

"Вычисляется точка пересечения траекторий летательного аппарата и ракеты и в этой зоне производится подрыв ракеты, она разлетается на кучу осколков, создает облако и это облако поражает объект противника", - уточнил он.

При использовании соответствующего вооружения для ударов по наземным целям ракета запускается по баллистической траектории и "падает куда получится", поскольку у нее нет системы наведения, рассказал эксперт. Он отметил, что погрешность при попадании составляет 300-500 метров, поэтому, в частности комплексы С-300 используются преимущественно для того, чтобы кошмарить города и местное население, в том числе Харьков.

"С-400 имеет большую дальность, но не имеет большую точность. Поэтому когда они стреляют в сторону Киева, то вероятность попасть в нужную им цель - очень низкая. Вероятно, они понимают, что затраты на такие обстрелы не целесообразны. Думаю, именно по этой причине они остановились: с одной стороны - нет эффекта, с другой - нужно иметь запасы для собственной защиты", - добавил Криволап.