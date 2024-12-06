Что грозит за отказ от предоставления документов во время проверки ТЦК: детали

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) могут проверять документы граждан не только на улице, но и в общественных местах. В случае отказа предоставить данные к проверке привлекается полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника мобилизационного отделения Одесского ТЦК и СП Владимира Богдановича в прямом эфире "7 канала".
Эти действия регулируются постановлением Кабинета Министров Украины №560, а также положением о деятельности ТЦК и СП, которое определяет их обязанности и полномочия.
К проверке могут привлекаться представители местных органов самоуправления, предприятий, учреждений или других организаций, если это предварительно согласовано с местными властями и районной военной администрацией.
Для проверки гражданин должен предоставить один из следующих документов:
Законодательство также позволяет использовать цифровые документы. Если у человека нет никаких из перечисленных документов, идентификация может быть проведена через официальные реестры, к которым имеют доступ представители ТЦК.
Если гражданин отказывается предоставить документы или назвать свои данные:
Напомним, что если гражданин отказывается получить повестку, то такой факт фиксируется со стороны представителей ТЦК. Они составляют соответствующий акт об отказе.
Кроме того, в Украине повестку могут вручать уполномоченные представители ТЦК, работники районных, городских госадминистраций (военных администраций), а также органов местного самоуправления и работодатели.