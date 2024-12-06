Что грозит за отказ от предоставления документов во время проверки ТЦК: детали

Эти действия регулируются постановлением Кабинета Министров Украины №560, а также положением о деятельности ТЦК и СП, которое определяет их обязанности и полномочия.

Как проходит процедура

К проверке могут привлекаться представители местных органов самоуправления, предприятий, учреждений или других организаций, если это предварительно согласовано с местными властями и районной военной администрацией.

Какие документы необходимы

Для проверки гражданин должен предоставить один из следующих документов:

Паспорт гражданина Украины.

Военно-учетные документы.

Удостоверение гражданина Украины.

Законодательство также позволяет использовать цифровые документы. Если у человека нет никаких из перечисленных документов, идентификация может быть проведена через официальные реестры, к которым имеют доступ представители ТЦК.

Что происходит в случае отказа

Если гражданин отказывается предоставить документы или назвать свои данные: