Что спасло экономику Украины от худшего кризиса: эксперты назвали основные факторы

Валовый внутренний продукт Украины в 2022 году сократился на 30,4%. Однако потеря почти трети экономики - не самый худший вариант.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Кризиса не случилось. Как Украине удалось избежать развала экономики за год большой войны ".

Сразу после начала активных боевых действия, в феврале прошлого года, были прогнозы падения на 40-50% и даже больше.

Эксперты отмечают, что основным фактором снижения уровня падения экономики была именно финансовая поддержка международных партнеров. Она составила 31,2 млрд долларов, из которых 14,04 млрд - грантовые средства, 17,16 млрд - кредиты под низкие проценты.

Фиксация курса гривны по отношению к доллару Нацбанком в первый день массированных атак и другие ограничительные меры позволили избежать серьезных проблем на валютном рынке. Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников считает, что если бы такие меры не были предприняты, то курс гривны был бы значительно слабее. "Без поддержки извне и без ограничений (со стороны НБУ- ред.) курс был бы выше 100 гривен за 1 доллар", - отметил он.

Практически все налоговые и другие сборы внутри Украины в прошлом году шли на нужды ВСУ - это практически половина бюджета. Все остальные расходы, прежде всего в социальной сфере, покрывались за счет финансовой помощи партнеров.

Социальные выплаты не снижались, выплаты чиновникам увеличивались и существенно выросли выплаты военным. Все это также сыграло в плюс для экономики, отмечает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

"Огромнее выплаты на армию и оборонный сектор помогли выйти на падение 30%. Без этих дополнительных выплат, которые увеличились в разы, экономика бы обвалилась на те 40%, о которых говорили в феврале-марте", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Эти выплаты частично компенсировали потери производства частного сектора, где оно сократилось больше, чем ВВП в целом. Номинальные доходы населения выросли в 2022 году, реальные немного упали. Но это падение, отмечает Ваврищук, было не таким большим, как ожидалось в марте.

При этом произошло существенное перераспределение доходов - у работников частного сектора они значительно сократились, ведь многие люди лишились работы или части зарплаты из-за сокращений.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский отмечает, что в условиях активных военных действия в Украине все-таки сохранили работу финансовой системы, банки работали практически непрерывно и не произошло обвальной девальвации и гиперинфляции.

"Благодаря этому эффект на экономику ограничился прямым влиянием войны на спрос и производственные цепочки, и не было дополнительного эффекта финансового кризиса. К счастью, государство не пыталось играть в военную экономику и ограничивать роль частного сектора", - отметил он в комментарии РБК-Украина. К тому же немаловажную положительную роль для экономики, убежден Вышлинский, сыграло открытие зернового коридора.

Позитивный эффект на экономику мог быть и от массового выезда людей из Украины. С февраля прошлого года страну, по информации уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца, покинули почти 8 млн человек. Страны, которые принимают беженцев, обеспечивают им минимальное финансирование и жилье. Фактически они принимают на себя решение социальных вопросов этих людей, отмечает Плотников.

"Если представить что эти 8 млн людей, особенно из мест военных действий, не уехали бы, то было бы очень сложно обеспечить их всем необходимым", - сказал он.

Ваврищук разделяет мнение, что отъезд украинцев ослабил давление на экономику, прежде всего, снизив социальные расходы. "Многие сектора работают наполовину мощностей. Столько рабочей силы как до войны пока не нужно. Люди могли стать просто безработными", - считает эксперт.