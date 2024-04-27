Что повлияет на доллар в мае и какой курс ожидать: прогноз банкира

Как отметил банкир, на рынок будут влиять следующие факторы.

Стратегия НБУ по регулированию валютного рынка. "Во-первых, речь идет, что режим "управляемой гибкости" продолжит действовать и соответственно будет функционировать "система" валютных изменений: они будут несущественными, но разнонаправленными. Кроме того, как это было и в апреле, недельные отклонения от курса понедельника не превысят 2% (до 0,8 грн) при допустимых 5%", - сказал банкир.

Во-вторых, продолжится тенденция к постепенной либерализации рынка: регулятор может снизить свое влияние на курсообразование на межбанке, считает Лесовой.

В-третьих, наличный рынок будет формировать собственную курсовую политику преимущественно с учетом курсовых изменений на межбанке, пояснил эксперт.

В-четвертых, у регулятора будет больше вариантов или поведенческих моделей для вмешательства на межбанк, в зависимости от спроса, то увеличивая, то уменьшая объемы валютных интервенций, добавил он.

Объем макрофинансовой помощи. Как напомнил банкир, что согласно бюджетным расчетам, в 2024 году Украине потребуется 37 млрд долларов внешних вливаний для покрытия расходов бюджета. Из принятого пакета помощи от США почти на 61 млрд долларов экономике Украины "перепадет" более 9 млрд долларов. "То есть в настоящее время ожидаемый объем макрофина совпадает с заложенным в бюджет, а это около 3 млрд долларов в месяц", - констатировал он.

Фактор праздника. Как считает Лесовой, обычно по большим праздникам на валютном рынке можно наблюдать определенные изменения. "В этом году Пасха не станет исключением: ожидается, что количество сделок в праздничную неделю может увеличиться на 10-15%, главным образом вследствие большего объема продаж валюты гражданами для необходимых закупок к праздникам. Мы не исключаем, что в первую декаду мая курсовые показатели могут несколько снизиться - в пределах 2% (до 0,8 грн). Однако это будет временным явлением: после праздника валютный рынок доберет то, что объективно потеряет”, - прогнозирует эксперт.

Военные факторы (течение боевых действий, сопротивление ракетным и вражеским обстрелам, объем военно-технической помощи от партнеров и т.п.). "Понимаем, что они оказывают прямое влияние на общественные настроения, что в свою очередь может отражаться на курсовых изменениях", - добавил банкир.

Прогноз курса

Что касается основных показателей рынка, то, как прогнозирует Лесовой, они будут следующими:

Валютные коридоры: на межбанке 39-41 грн/доллар и 41-43 грн/евро, на наличном рынке 39-41 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро.

Ежедневные курсовые изменения: на межбанке до 0,2-0,3 грн, в коммерческих банках до 0,3-0,5 грн, в обменных пунктах до 0,5 грн.

Разница между курсами купли и продажи: на межбанке до 0,05 грн за доллар, до 0,1 грн за евро, в коммерческих банках до 0,5-0,6 грн за доллар, до 0,8-1 грн за евро, в обменных пунктах до 0,6-1 грн на доллар, до 1-1,3 грн на евро.

"Таким образом, за исключением Пасхальной недели, ситуация на валютном рынке не выбьется за систему валютных изменений (это и ежедневные изменения, шаг таких изменений, направления изменений и т.п.). Не исключено, что в мае продлится процесс медленной девальвации, однако в моменте оно будет малозаметным и не повлечет за собой резкого роста спроса на валюту. Лесовой.