Что повлияет на доллар в мае и какой курс ожидать: прогноз банкира

В мае на валютный рынок Украины будет влиять ряд важных факторов. Однако общая стратегическая картина будет оставаться более или менее устойчивой: вряд ли на рынке возможны неконтролируемые и непреодолимые изменения.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
Как отметил банкир, на рынок будут влиять следующие факторы.
Стратегия НБУ по регулированию валютного рынка. "Во-первых, речь идет, что режим "управляемой гибкости" продолжит действовать и соответственно будет функционировать "система" валютных изменений: они будут несущественными, но разнонаправленными. Кроме того, как это было и в апреле, недельные отклонения от курса понедельника не превысят 2% (до 0,8 грн) при допустимых 5%", - сказал банкир.
Во-вторых, продолжится тенденция к постепенной либерализации рынка: регулятор может снизить свое влияние на курсообразование на межбанке, считает Лесовой.
В-третьих, наличный рынок будет формировать собственную курсовую политику преимущественно с учетом курсовых изменений на межбанке, пояснил эксперт.
В-четвертых, у регулятора будет больше вариантов или поведенческих моделей для вмешательства на межбанк, в зависимости от спроса, то увеличивая, то уменьшая объемы валютных интервенций, добавил он.
Объем макрофинансовой помощи. Как напомнил банкир, что согласно бюджетным расчетам, в 2024 году Украине потребуется 37 млрд долларов внешних вливаний для покрытия расходов бюджета. Из принятого пакета помощи от США почти на 61 млрд долларов экономике Украины "перепадет" более 9 млрд долларов. "То есть в настоящее время ожидаемый объем макрофина совпадает с заложенным в бюджет, а это около 3 млрд долларов в месяц", - констатировал он.
Фактор праздника. Как считает Лесовой, обычно по большим праздникам на валютном рынке можно наблюдать определенные изменения. "В этом году Пасха не станет исключением: ожидается, что количество сделок в праздничную неделю может увеличиться на 10-15%, главным образом вследствие большего объема продаж валюты гражданами для необходимых закупок к праздникам. Мы не исключаем, что в первую декаду мая курсовые показатели могут несколько снизиться - в пределах 2% (до 0,8 грн). Однако это будет временным явлением: после праздника валютный рынок доберет то, что объективно потеряет”, - прогнозирует эксперт.
Военные факторы (течение боевых действий, сопротивление ракетным и вражеским обстрелам, объем военно-технической помощи от партнеров и т.п.). "Понимаем, что они оказывают прямое влияние на общественные настроения, что в свою очередь может отражаться на курсовых изменениях", - добавил банкир.
Что касается основных показателей рынка, то, как прогнозирует Лесовой, они будут следующими:
"Таким образом, за исключением Пасхальной недели, ситуация на валютном рынке не выбьется за систему валютных изменений (это и ежедневные изменения, шаг таких изменений, направления изменений и т.п.). Не исключено, что в мае продлится процесс медленной девальвации, однако в моменте оно будет малозаметным и не повлечет за собой резкого роста спроса на валюту. Лесовой.
Напомним, курс доллара в течение последней недели немного снизился как на межбанке, так и на наличном рынке. В итоге официальный курс НБУ снизился после исторического максимума (39,78 грн/доллар на 22 апреля) до 39,60 грн/доллар на 29 апреля. На наличном рынке курс находится на уровне около 40 грн/доллар.