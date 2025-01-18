Что будет влиять на доллар на следующей неделе и какой курс ожидать: прогноз банкира

В середине января ситуация на валютном рынке может иметь признаки напряженности. В то же время она вряд ли выльется в активные курсовые изменения.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
Как отметил банкир, увеличенная учетная ставка до 13,5% в определенной степени укрепляет гривны и является вспомогательным инструментом для предотвращения курсовых изменений.
"Стоит заметить, что уже сейчас специалисты предполагают, что 23 января НБУ может принять решение об увеличении учетной ставки до 14-14,5% опять же с целью усиления гривны", - сказал он.
По его словам, наличный рынок будет жить по формуле безналичного рынка: формирование курсов будет базироваться именно на показателях межбанка с добавлением комиссии финучреждений. То есть ведущая роль межбанка сохранится.
Лесовой напомнил, что для января свойственно сезонное снижение активности покупателей, ведь доходы граждан, по сравнению с декабрем значительно снижаются. На декабрь приходится период выплат премий и бонусов, получения дивидендов и т.д., а также граждане тратят значительно больше средств на рождественско-новогодние приготовления.
Банкир не исключает эмоциональной активности на наличном рынке в связи с неизвестными первыми шагами Дональда Трампа на посту президента США в отношении Украины.
"В целом ситуация на валютном рынке вопреки пестрым сенсационным заголовкам в СМИ будет оставаться в меру прогнозируемой, а официальный курс будет колебаться в пределах 42-42,5 грн/доллар, то есть в коридоре 2 прошлых недель января", - сказал он.
Что касается основных показателей рынка, то, как прогнозирует Лесовой, они будут такими:
Валютные коридоры: на межбанке 42-42,5 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро, на наличном рынке 42,2-43,2 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро.
"Таким образом, на валютном рынке будет продолжаться период сдерживания инфляции, что может проявиться во вполне незначительных и достаточно ожидаемых курсовых изменениях. К тому же рынок предполагает, что регулятор может увеличить учетную ставку до 14%, что укрепит гривну и уменьшит давление на межбанк. На мой взгляд, сейчас отсутствуют основания для страхов за судьбу гривны", - констатировал Лесовой.
Напомним, курс доллара в течение последней недели немного снизился как на межбанке, так и на наличном рынке. В итоге официальный курс НБУ снизился после исторического максимума (42,28 грн/доллар на 13 января) до 42,12 грн/доллар на 20 января. На наличном рынке курс находится на уровне около 42,60 грн/доллар.