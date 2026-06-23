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Что известно о Северо-Крымском канале и почему он важен

15:36 23.06.2026 Вт
4 мин
Оккупанты уже потеряли один из мостов, проходящих по этой стратегически важной артерии
aimg Мария Кучерявец
Что известно о Северо-Крымском канале и почему он важен Фото: Северо-Крымский канал, построенный еще во времена СССР, оказался в центре внимания после серии ударов ВСУ (Getty Images)
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Северо-Крымский канал на протяжении десятилетий был главным источником пресной воды для Крыма, а после оккупации приобрел еще и важное значение для российской военной логистики. И сегодня, 23 июня, этот объект лишился одной из железнодорожных переправ на полуострове.

РБК-Украина рассказывает, что известно о Северо-Крымском канале, почему он важен, а также об ударах по мостам, проходящим через него.

Главное:

  • Северо-Крымский канал до 2014 года обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде.
  • После подрыва Каховской ГЭС в 2023 году подача днепровской воды по каналу прекратилась.
  • Канал имеет важное значение для логистики российских войск.
  • 18 и 19 июня Силы обороны нанесли удары по железнодорожным мостам в районах Роздольного и Владиславовки.
  • 23 июня ССО заявили о полном уничтожении моста через Северо-Крымский канал возле Роздольного.

Что известно о Северо-Крымском канале

Это одно из крупнейших гидротехнических сооружений, построенных во времена СССР. Северо-Крымский канал берет начало от Каховского водохранилища на Днепре и проходит через Херсонскую область в оккупированный Крым.

До 2014 года канал обеспечивал до 85% потребностей Крымского полуострова в пресной воде. Она использовалась как для орошения сельскохозяйственных угодий, так и для водоснабжения Симферополя, Севастополя, Феодосии, Судака и Керченского полуострова.

После оккупации Крыма Украина перекрыла подачу воды. Россия возобновила ее после захвата Каховской ГЭС в феврале 2022 года.

Однако после разрушения плотины Каховского водохранилища летом 2023 года подача днепровской воды по каналу вновь прекратилась.

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Почему канал важен

Помимо водоснабжения, район Северо-Крымского канала имеет важное военно-логистическое значение.

Вдоль него проходят автомобильные и железнодорожные переправы, которые используются для снабжения российских войск в Крыму и на южном фронте.

Что известно о Северо-Крымском канале и почему он важен

Фото: Северо-Крымский канал на карте (wikipedia.org)

Через них оккупанты перебрасывают технику, боеприпасы, топливо и личный состав.

Северокрымский канал простирается более чем на 400 км и имеет более 10 железнодорожных и около 100 автомобильных мостов и переправ, часть которых используется войсками РФ для снабжения группировки в оккупированном Крыму.

Серия ударов по мостам

В июне 2026 года Силы обороны Украины начали наносить удары по транспортной инфраструктуре вокруг канала.

Сначала были атакованы несколько автомобильных мостов, а 18 и 19 июня Силы обороны Украины нанесли удары по железнодорожным мостам в районах Роздольного и Владиславовки. Эти объекты использовались оккупантами для военной логистики на полуострове. Но на этом удары не закончились.

Что известно о Северо-Крымском канале и почему он важен

Фото: уничтоженный железнодорожный мост через Северо-Крымский канал находится вблизи села Роздольное (скриншот)

Уже во вторник, 23 июня, в Силах специальных операций Украины заявили об уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал. В ССО кратко прокомментировали это словами: "Первый пошел".

Что известно о Северо-Крымском канале и почему он важен

Фото: ССО сообщили о полном уничтожении железнодорожного моста через Северо-Крымский канал в оккупированном Крыму (скриншот из соцсети Threads)

Позже бойцы опубликовали кадры ударов по мосту, в частности по его пролету и ремонтному поезду.

ССО отмечают, что железнодорожный мост вблизи Роздольного был частью транспортного коридора для перемещения грузов, ресурсов и военно-материальных средств по двум ключевым направлениям:

  • с территории РФ через Крым - для обеспечения группировки войск на южном направлении;
  • внутри полуострова - для поддержания функционирования крымской военной инфраструктуры.

"Дроны ССО в ночь на 22 июня точными ударами уничтожили мост: разрушено как железнодорожное полотно, так и произошло обрушение одного из пролетов", - говорится в сообщении Сил специальных операций.

Что известно о Северо-Крымском канале и почему он важен

Фото: уничтоженный железнодорожный мост возле Роздольного (Крым), Северо-Крымский канал (скриншот)

В то же время подпольщики движения сопротивления ССО сообщили о прибытии специальной ремонтной железнодорожной техники к объекту. Была начата вторая фаза миссии. В ночь на 23 июня дроны ССО поразили как ремонтную технику, так и повторно остатки моста.

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ССО уничтожили железнодорожный мост в Крыму
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