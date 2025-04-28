Что происходило на фронте сегодня: самые горячие направления и потери оккупантов

По данным Генштаба, с начала суток произошло 133 боевых столкновения. Кроме того, противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 80 авиационных ударов, применив 112 управляемых авиационных бомб, 1103 удара дронами-камикадзе, совершил 4296 артиллерийских обстрелов.

Восемь штурмовых действий противника произошли в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и Малой Шапковки на Харьковском направлении. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районе Загрызово, Кондрашовки, Петропавловки и Новой Кругляковки. Сейчас продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении враг 16 раз атаковал, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Катериновка, Новое, Колодязи и в направлении Липового, Зеленой Долины и Нового Мира. Продолжаются семь боестолкновений.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки вблизи Ивано-Дарьевки и в сторону населенных пунктов Григорьевка и Верхнекаменское. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в направлении Марково и вблизи Часового Яра и Белой Горы. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка, Дружбы и в сторону Дилиевки и Дачного. Сейчас продолжаются четыре боестолкновения.

В течение дня на Покровском направлении агрессор осуществил 52 штурмовых и наступательных действия в районах населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Сухой Яр, Малиновка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Котляровка, Серебряное, Андреевка и в сторону Покровска, Старой Николаевки, Александрополя, Новопавловки, Богдановки. Пятнадцать боестолкновений продолжаются до сих пор.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Попов, Владимировка, Полтавка, Новая Полтавка, Малиновка, Казацкое, Гродовка, Новоэкономичное, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Покровск, Зверево.

По предварительным подсчетам, за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 124 оккупантов, 63 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили четыре единицы автомобильной техники, один мотоцикл и три беспилотных летательных аппарата.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 21 атаку противника в районах населенных пунктов Привольное, Константинополь, Свободное Поле и в сторону Отрадного, Багатира, Шевченко. В то же время враг нанес авиаудары по населенным пунктам Зеленое Поле, Новополье, Поддубное и Новодаровка.

На Гуляйпольском направлении авиационному удару подвергся населенный пункт Гуляйполе.

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения, противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Щербаки, Степное и Лобково.

На Приднепровском направлении произошло пять боестолкновений с противником. Агрессор нанес авиаудар в районе Ольговки.

Четырнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 228 артиллерийских обстрелов, в том числе один - с применением реактивной системы залпового огня, нанес 12 авиационных ударов, сбросив 18 управляемых бомб.