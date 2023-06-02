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Что происходит на ЗАЭС: детали от главы ОВА

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Пятница 02 июня 2023 14:08
Что происходит на ЗАЭС: детали от главы ОВА Фото: ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Запорожская АЭС пока не работает и продолжает питаться от украинской электросети. Россияне тем временем используют территорию станции для нанесения ударов по Энергодару и подконтрольным Украине территориям.

Об этом в интервью рассказал глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Там (на ЗАЭС, -ред.) находятся представители МАГАТЭ. Знаю, что россияне используют территорию ЗАЭС как площадку, с которой наносят удары и по Энергодару, и по территории, контролируемой сейчас Украиной. Также нам известно о том, что там есть скопление техники и вооружения", - рассказал Малашко.

В то же время глава ОВА отметил, что враг не проводил эвакуацию персонала. Последние продолжают работу в штатном режиме.

Провокация на ЗАЭС

Стоит отметить, что, по словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, российские оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС. Для этого россияне могут совершить имитацию удара по объектам станции. После ударов и аварийной утечки радиоактивных веществ, враг в привычной для него манере, может попытаться обвинить в этом Украину.

"Я не могу об этом ничего сказать, потому что это, вероятно, какая-то оперативная информация, которую они получили от своих источников. Из того, что я вижу на сегодня - уровень радиации в норме как на самой станции, так и в целом на территории области", - ответил Малашко на информацию от ГУР.

Сейчас в Запорожской области, как рассказал глава ОГА, отрабатываются все необходимые планы и протоколы на случай вышеупомянутой провокации.

"Это без привязки к тому, когда это случится. Кроме того, в конце этой - начале следующей недели мы будем проводить плановые учения вместе с ГСЧС именно по этим вопросам", - добавил Малашко.

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