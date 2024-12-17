Что происходит на валютном рынке Украины: комментарий НБУ

Во время встречи с представителями крупнейших бизнес-ассоциаций Украины он заявил, что международные резервы остаются на достаточном уровне для сохранения устойчивости рынка. Значительно уменьшилась неопределенность для достаточности внешнего финансирования в 2025 году благодаря прогрессу в реализации механизма ERA Loans.

"НБУ не отказывается от валютной либерализации. Как только мы видим, что необходимые предпосылки сформированы, движемся дальше. Смотрим на показатели инфляции, инфляционные ожидания, уровень международных резервов и процентных ставок и параметры финансовой стабильности", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

С момента, как майский пакет смягчения валютных ограничений вступил в силу, 268 компаний воспользовались возможностью платить проценты по "старым" внешним займам. Еще 406 компаний репатриировали "новые" дивиденды. В то же время меры не имели определяющего влияния на валютный рынок.

Пышный также рассказал о росте объемов экспортной выручки, поступающей в Украину, более чем на 20% по итогам января - ноября 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что ответственность бизнеса является важной предпосылкой для дальнейшей либерализации, ведь это прямо влияет на уровень международных резервов.