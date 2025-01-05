Что происходит в Сумской области на границе с РФ: объяснение ОВА
Сегодня СМИ писали не только о новом наступлении ВСУ в Курской области, но и о боях на границе с Сумской областью. Однако враг не зашел на украинскую землю, хотя и были ДРГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сумской областной военной администрации (ОВА).
"Пересечения украинской границы российскими войсками на территории Сумской области зафиксировано не было", - говорится в сообщении.
При этом в администрации уточнили, что отдельные диверсионные группы противника заходили на территорию Украины, но на их действия своевременно реагировали подразделения ВСУ и пограничники. В большинстве случаев российские ДРГ уничтожались.
Также в ОВА еще раз подтвердили сегодняшние заявления, что количество ударов артиллерией и авиационными средствами поражения по сравнению с январем прошлого года значительно увеличилось.
"За последние 5 дней по области зафиксировано 338 обстрелов. По сравнению с прошлым годом количество обстрелов увеличилось в 4 раза. Чаще всего применяются врагом управляемые авиационные бомбы, FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты. В частности FPV-дронами нанесено 129 ударов за 5 дней 2025 года", - отметили в ОВА.
В администрации добавили, что больше всего от вражеских обстрелов из артиллерии и авиации страдают населенные пункты Сумского и Шосткинского района.
В то же время в ОВА информируют о росте возможностей в мастерстве подразделений Сил ПВО в Сумской области. Так, если в прошлом году было убито 767 "Шахедов", то за 5 дней 2025 года в регионе уничтожили уже 44 БпЛА.
Напомним, что сегодня 5 января Вооруженные силы Украины атаковали российских солдат в Курской области сразу на нескольких направлениях. Соответствующую информацию опубликовали как в ЦПД, так и косвенно подтвердил глава ОП Андрей Ермак.
Тем временем российские военкоры писали, что новое наступление ВСУ якобы нацелено на захват Курской АЭС. Подробнее о том, что известно о наступлении в Курской области - читайте в материале РБК-Украина.
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