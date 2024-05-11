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Что происходит на юге на фоне наступления РФ в Харьковской области

Фото: спикер ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Наталия Гурковская

Наступление РФ в Харьковской области не стало триггером для активизации оккупанов на южном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Изменений в состоянии, положении и характере действий врага не обнаружено, точнее они отсутствуют. Так же как отсутствуют признаки создания наступательных группировок. Если там это было ожидаемо (в Харьковской области, - ред), то на юге таких признаков нет", - рассказал он.

В общей сложности, по данным спикера, в операционной зоне ОК "Юг" было 14 штурмов, в основном в Запорожской области - Работино и Старомайорское, которые продолжаются и утром, 11 мая.

"Также враг предпринимал попытки штурмов в Херсонской области, в районе Крынок. Но ситуация остается стабильной. Вчера был первый день, когда не были зафиксированы боевые столкновения в районе острова Нестрыга", - отметил Плетенчук.

Ситуация на фронте в Украине

На фронте в Украине за последние сутки произошло 104 боевых столкновения. Больше всего атак украинские военные отбили на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Что касается Харьковской области, где сейчас идут бои после того, как 10 мая российские войска попытались прорваться через границу, но были остановлены, ВСУ отбили 9 атак в районах населенных пунктов Стрелеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище, Плетеневка.

При этом в Институте изучения войны считают, что российские войска, вероятно, проводят начальную фазу наступательной операции севернее Харькова.

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