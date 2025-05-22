Что происходит на ключевых направлениях фронта: сводка Генштаба за день

По данным Генштаба, противник нанес два ракетных и 51 авиационный удар, применил четыре ракеты и сбросил 78 КАБ. Кроме того, применил 1324 дрона-камикадзе, совершил 4183 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Довгенького.

Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

Двенадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб на Лиманском направлении.

На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районах Григорьевки и Белогоровки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Романовки, Торецка и Дилиевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили четыре штурма противника, до сих пор продолжается два боестолкновения.

На Покровском направлении враг совершил 32 наступательных действия. Активность российских оккупантов - вблизи населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Малиновка, Зверево, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Луч, Шевченко Первое, Миролюбовка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 атак оккупантов вблизи Константинополя и в сторону Шевченко и Новополя. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое.

На Ореховском направлении враг сегодня провел два наступательных действия в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении сегодня произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 191 артиллерийский обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.