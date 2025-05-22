Что происходит на ключевых направлениях фронта: сводка Генштаба за день

С начала суток вдоль всей линии произошло 101 боевое столкновение. Украинские бойцы отбивают атаки врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, противник нанес два ракетных и 51 авиационный удар, применил четыре ракеты и сбросил 78 КАБ. Кроме того, применил 1324 дрона-камикадзе, совершил 4183 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
На Харьковском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Волчанск и в сторону Довгенького.
Три атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного. Еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.
Двенадцать атак захватчиков остановили украинские воины в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Торское, Липовое и Редкодуб на Лиманском направлении.
На Северском направлении противник совершил два наступательных действия в районах Григорьевки и Белогоровки.
На Краматорском направлении наши защитники остановили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и Белой Горы. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.
На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Романовки, Торецка и Дилиевки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отбили четыре штурма противника, до сих пор продолжается два боестолкновения.
На Покровском направлении враг совершил 32 наступательных действия. Активность российских оккупантов - вблизи населенных пунктов Елизаветовка, Лисовка, Малиновка, Зверево, Котляровка, Даченское, Удачное, Троицкое, Андреевка, а также в направлениях населенных пунктов Луч, Шевченко Первое, Миролюбовка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 атак оккупантов вблизи Константинополя и в сторону Шевченко и Новополя. Сейчас продолжается одно боестолкновение.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили одну попытку захватчиков продвинуться вперед вблизи населенного пункта Высокое.
На Ореховском направлении враг сегодня провел два наступательных действия в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Курском направлении сегодня произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 16 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 191 артиллерийский обстрел, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла почти 977 тысяч единиц живой силы.
Только за минувшие сутки потери врага составили еще 870 человек. Также Силы обороны поразили: четыре танка, пять боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы и не только.
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