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Все что происходит в Херсонской области - сознательное преступление оккупанта, - Зеленский

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Четверг 08 июня 2023 22:21
Все что происходит в Херсонской области - сознательное преступление оккупанта, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Оккупированная часть Херсонской области нуждается в международном сообществе и помощи в ликвидации последствий после подрыва Каховской ГЭС.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, на оккупированной части территорий затоплены около десятка населенных пунктов. Там вообще не производится эвакуация.

"Люди вторые сутки - на крышах, в водяной ловушке, без питьевой воды, без еды и медицинской помощи. Сколько там погибших и пострадавших - мы пока не знаем", - рассказал Зеленский.

Он считает, что максимальное мировое внимание необходимо привлечь к событиям на юге Украины.

"Все это, с чем мы столкнулись, является сознательным преступлением оккупанта. Много вопросов о случившемся. Но это произошло на оккупированной территории. Но мы еще в прошлом году предупреждали о минировании оккупантами дамбы и других сооружений станции. Но российские войска сейчас обстреливают районы, где идет эвакуация. Очевидно, что это именно Россия заинтересована в катастрофе", - говорит президент.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты умышленно взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

Ранее "Энергоатом" заявлял, что ситуация на ЗАЭС может иметь отрицательные последствия, однако она остается контролируемой. А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что уровень воды в пруду-охладителе находится на технически необходимой отметке.

В то же время сегодня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра.

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