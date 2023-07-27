Что происходит на наличном валютном рынке: НБУ оценил ситуацию

Как отметил Гелетий, ситуация на наличном валютном рынке за последнее время "является абсолютно устойчивой, стабильной".

"Нам удалось благодаря мерам НБУ мы наблюдаем сокращение спрэда. В июне прошлого года это было 20% между официальным и наличным курсом, в начале года 10%, сейчас это около 1,5%", - сказал он.

Гелетий считает, что рост курса доллара в последние дни - "это незначительные колебания". "Мы не видим изменения ожиданий. Произошла несущественная коррекция, это абсолютно нормально. Ситуация контролируемая, мы ее мониторим и отслеживаем", - сказал он.

Причины роста курса доллара

Замглавы НБУ сообщил, что на скачок доллара повлияло прекращение работы зернового коридора, активные удары россиян по зерновой инфраструктуре, нашей логистике. "Это, в частности, могло повлиять на это", - сказал Гелетий.

В то же время, НБУ не видит изменения ситуации на безналичном валютном рынке. "Положительная ситуация в отношении населения. Население больше продает валюту, чем покупает", - добавил он.

Стабильная ситуация

Кроме того, глава НБУ Андрей Пышный отметил, что в центробанке не рассматривают "ситуативные коррекции, которые сейчас происходят на наличном рынке, как определенные факторы, заставляющие нас тревожиться, или свидетельство того, что меняется тренд".

"Нет, ситуация абсолютно устойчивая, контролируемая", - сказал он и добавил, что планы НБУ по либерализации валютного рынка неизменны.