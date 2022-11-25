Что происходит в Днепре сейчас: ситуация со светом, водой и связью

Электроэнергия

В Днепре в пятницу введены экстренные отключения света. Графики плановых отключений не действуют.

Однако, как сообщает городской телеканал D1, в некоторых районах Днепра электроэнергии нет уже более суток.

При этом ранее городские власти сообщали, что 24 ноября энергетики подключили все городские объекты критической инфраструктуры и 50% жилых домов.

Водоснабжение

По заявлению мэра Бориса Филатова, вчера вечером в Днепре были запущены все насосные станции. В водоканале отчитались о возобновлении подачи воды населению, в зависимости от подключения к электропитанию насосных станций.

Однако из-за экстренных отключений электричества 25 ноября водоснабжение было приостановлено по таким адресам:

ул. Богдана Хмельницкого 2-33

ул. Батумская 8-64

ул. Байкальская 1,10,11

ул. Г.Королевой 1-36

просп. Слобожанский 40-90

ул. Тверская 1-41

ул. Пулковская 21,23,28,29

ул. Осенняя 7-13

просп. П.Калнышевского 1-72

ул. Кожемяки 1,3,5,7,9,11,17,19

ул. Дарницкая 4,7,9,11

Вода появится с момента подачи электроэнергии.

Отопление

Городские котельные на правобережье запустили к вечеру 24 ноября. По информации Telegram-канала "Днепр оперативный", ночью продолжился запуск котельных в других частях города.

При этом отмечается, что после подключения воды к котельной необходимо 4-12 часов для полного прогрева теплоносителя, учитывая объем сетей и количество потребителей.

Как работает транспорт

На 07:00 25 ноября в Днепре на маршруты вышли трамваи и троллейбусы. Транспорт работает по оперативным маршрутам с изменениями.

Запущены трамваи №1, №5, №11, №17. Маршрут №5 курсирует от Железнодорожного вокзала через улицу Леваневского.

Ездят троллейбусы №1, №5, №6, №7, №10, №12, №16. Троллейбус №16 курсирует от площади Соборной до площади Космической.

Связь

После ракетной атаки 23 ноября в Днепре начались перебои с мобильной связью и интернетом, поскольку работа сети операторов мобильной связи зависит от наличия электричества.

На данный момент ситуация со связью стабиизируется по мере восстановления энергоснабжения. Также жители Днепра могут получить бесперебойный доступ к интернету в "Пунктах незламности", котрые обеспечены "Старлинками".