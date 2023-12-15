Что происходит в Авдеевке, Марьинке и о чем говорит маневр ВСУ под Горловкой: обзор фронта

Украинские войска зашли в зимнюю кампанию в неблагоприятных условиях. Особенно на востоке, где оккупанты давят в Авдеевке, под Бахмутом и почти взяли под контроль Марьинку. О ситуации на разных участках фронта и о том, как могут развиваться события в ближайшие месяцы, – в обзоре РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: заявления командования и спикеров Сил обороны, сводки Генерального штаба ВСУ, аналитика и карты украинского проекта DeepState, комментарии экспертов Владислава Селезнева и Александра Мусиенко.

Россияне на востоке наступают на нескольких направлениях, украинские военные сдерживают натиск и обеспечивают устойчивость обороны. По словам командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского, который отвечает за восточный фронт, варианты ответных действий анализируются постоянно, а приоритет на сохранении личного состава и рациональном использовании боеприпасов.

На Авдеевку и Марьинку (пригороды оккупированного Донецка) наступают при поддержке бронетехники и авиации. Здесь Силы обороны ежедневно отбивают десятки атак. Ситуация сложная и угрожающая, поэтому на этой неделе помимо Сырского на восток ездили главнокомандующий Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров. В том числе обсуждать усиление фортификаций.

Тем неожиданее стала новость о успехе на терриконе в оккупированной Горловке. Конкретно в этом месте линия фронта была стабильной и сдвинулась, по сути, впервые с 2014 года.

Горловский террикон. Тактический успех или что-то большее?

На этой неделе украинская штурмовая группа заняла террикон шахты им. Гагарина на северо-западной окраине Горловки. Этот город – крупный промышленный центр с довоенной агломерацией на четверть миллиона человек.

"Наши герои – штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг", – сообщил президент Владимир Зеленский.

Также было опубликовано видео операции. Кроме того, что был установлен флаг, удалось взять в плен несколько солдат противника. С террикона открывается вид на жилой массив Комсомолец.

Спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо, не вдаваясь в детали, рассказал, что наши бойцы переходят в атаки при каждом удобном случае. Поэтому контроль над высотой стал приятной новостью, но не сенсацией.

Отметим, об успехах украинских сил разные Telegram-паблики сообщали еще во второй половине ноября. В частности, в сеть выкладывали кадры с подтверждением присутствия ВСУ, а россияне жаловались на сокращение "серой зоны" до 100-150 метров. Очевидно, надежно закрепиться на терриконе удалось только недавно.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев называет маневр под Горловкой неожиданным и объясняет: Силы обороны сработали на опережение.

"Это в определенной мере должно напугать россиян. Они же думают, что все под контролем, и они определяют, где именно и когда бить по наши защитникам… Изменит ли это (позиции на терриконе, – ред.) ситуацию на поле боя коренным образом? Нет. Скорее всего, враг подтянет ресурсы и оттеснит наши подразделения. Но это вынудит его переместить либо резервы, либо силы с других участков фронта", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Горловский террикон переходит в "синюю зону" (фото deepstatemap.live)

Новая высота расширяет тактические возможности для Сил обороны Украины, ее можно использовать для наблюдения и не только, говорит руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. В целом тактический успех украинских сил свидетельствует о двух аспектах. Во-первых, украинские войска переходят в контратаки, как только появляется возможность. Во-вторых, оккупанты не способны в равной степени действовать по всему фронту, поэтому время от времени возникают проблемы.

"Россияне постоянно ведут наступательные действия на востоке, несут значительные потери и не могут в равной степени растянуться по всей линии фронта. Чтобы успешно обороняться там, где мы можем наступать. Поэтому новые позиции для нас вполне закономерны – из-за ослабления российских войск и больших потерь успехи появляются у нас", – добавил он.

Что касается фразы Зеленского о "терриконе в пределах Горловки", то она точно не про то, что Вооруженные силы зашли за городскую черту и готовятся к деоккупации. Хотя в октябре американский журнал TIME писал о якобы требовании провести операцию по возвращению Горловки. Владислав Селезнев исключает военный сценарий деоккупации.

"Боевые действия в городской застройке – наиболее сложный тип операций. Вспомним героическую оборону Бахмута. Тогда за 10 месяцев штурма россияне потеряли около 100 000 погибшими и ранеными. Это слишком высокая цена за районный центр. Поэтому Украина вряд ли будет реализовывать деоккупацию Горловки таким образом. То, что сейчас происходит в районе террикона, – это тактический эпизод. Его цель – отвлечь ресурсы и внимание оккупантов с других восточных направлений", – отметил эксперт.

Восточный фронт. От Купянска до Марьинки

Оккупанты пытаются наступать практически по всему фронту на Востоке. Верхняя точка – район Купянска (Харьковская область). Штурмовые роты постоянно атакуют возле Синьковки, ведутся бои в районе Першотравневого, Ивановки и Лимана Первого. Здесь позиции часто переходят из рук в руки. Цель противника – блокировать Купянск и выйти на восточный берег реки Оскол, захватив часть потерянных осенью 2022-го территорий.

На Лиманском направлении россияне пытаются вытеснить Силы обороны за реку Черный Жеребец, а также из Серебрянского лесничества. Наступление по линии Житловка – Терны удается сдерживать, поэтому враг перемещает резервы с российской территории. Севернее и западнее Бахмута наступают подразделения ВДВ России, спецназа и 200-й отдельно мотострелковой бригады Северного флота.

"Несмотря на сложные условия, наши воины стойко удерживают занимаемые рубежи", – заверил генерал Сырский.

Судя по картам, противник все же продвигается в районе Хромово в сторону поповского леса и Богдановки. По прямой от этого села до Часова Яра около 5 километров, и есть угроза, что уже в ближайшее время впору будет говорить о Часовярской оборонной операции. Южнее Бахмута ведутся бои за господствующие высоты. В последние несколько дней сложилась тяжелая ситуация возле Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. По мнению Владислава Селезнева, если маневр на горловский террикон оттянет часть вражеских ресурсов с южного Бахмутского фланга, это будет отличной новостью.

От Хромово и Богдановки до Часов Яра около 5 километров по прямой (фото deepstatemap.live)

Главная битва осени и зимы продолжается в Авдеевке. Только за последние несколько дней россияне вели штурмовые действия по меньшей мере в 16 местах. Есть небольшое продвижение на севере возле Степного, противник время от времени вплотную подходит к забору Авдеевского коксохима. Также продвинулся на юге на окраине "Виноградников", бои идут между улицей Колосова и Ясиновским проулком. Южная промзона по большей мере, скорее всего, захвачена.

"В чем преимущество авдеевской "промки"? Она находится на господствующих высотах. Это значит, как только россияне полностью возьмут ее под контроль, подтянут минометы и артиллерию, это создаст серьезные угрозы для наших защитников", – объясняет Селезнев.

Александр Мусиенко соглашается: вражеские силы сосредоточены на улучшении тактических позиций в Авдеевке. Которая может стать финальным штурмовым аккордом зимней кампании.

"Их истощение что под Авдеевкой, что под Купянском достигнет таких масштабов, что даже если они выйдут на жилую застройку или то, что от нее осталось, это вряд ли можно будет назвать успехом. Наши силы мощно обороняются. Как далеко смогут продвинуться россияне, покажут только боевые действия. Но из-за огромных потерь они вряд ли смогут вести масштабные наступления. В ближайшее время так точно", ­– рассказал он РБК-Украина.

По его словам, нынешний темп не позволяет противнику развить успехи оперативного и, тем более, стратегического характера. И если рассматривать ситуацию на востоке в целом, то он активно атакует несколько точек - Купянск, Бахмут и Авдеевку, к ним добавляются Лиман и Марьинка.

Авдеевская кампания может стать финальным штурмовым аккордом (фото deepstatemap.live)

Что касается последней, то российские "Z"-паблики наперегонки сообщают о захвате населенного пункта. Этот пригород Донецка захватывали в 2014-м, но в августе того же года его зачистили от оккупантов. С февраля 2022-го тяжелые бои возобновились, и российская артиллерия еще в первые месяцы фактически стерла Марьинку с лица земли.

Согласно картам, россияне могли занять южную часть. Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский отрицает полный захват.

"В районе Марьинки противник накапливает силы для штурмовых действий. Продолжает информационные вбросы и провокации о якобы полном взятии этого города. Оборона Марьинки продолжается", – добавил он.

Южный фронт. Работинский выступ и левобережный плацдарм

Линия фронта на Работинском выступе в пределах Запорожской области стабильна. Наши войска еще в ходе летне-осенней кампании завязали бои на окраинах села Новопрокоповка, но по состоянию на середину декабря основной театр снова переместился к Работино. Некоторые позиции постоянно переходят из рук в руки, южнее и западнее села россияне смогли незначительно продвинуться. Но инициатива не перехвачена и нельзя сказать, что однозначно ситуация в пользу противника, считает Александр Мусиенко.

"Они пытаются отбить наши атаки и вернуть позиции. Где-то враг добивается тактических успехов, где-то мы. На отдельных участках наши продвигаются на 100-200-300 метров, но не вглубь, а на расширение флангов. Противник контратакует, затем мы усиливаем темп и преуспеваем на других отрезках", ­– отметил эксперт.

На левобережье Херсонской области пока без существенных изменений. Украинская морская пехота удерживает плацдармы и навязывает свою инициативу. Оккупанты несут большие потери и жалуются на FPV-дроны, благодаря которым растет "кладбище" российской военной техники. Украинские паблики постоянно выкладывают результаты работы операторов БПЛА: только в районе села Крынки уничтожено более 100 танков, БТР и другой техники. А в Олешках беспилотники поразили командно-наблюдательный пункт.

"Серая зона" на левом берегу Днепра уже несколько недель без изменений (фото deepstatemap.live)

Как заявил спикер Генштаба Андрей Ковалев, в такой обстановке командующий вражеской группировки "Днепр" Михаил Теплинский начал переводить офицеров со слабой мотивацией и дисциплиной в штурмовики.

"Этакие ударные батальоны, по образцу белогвардейских частей 20-х годов прошлого века", – отметил он.

Эксперт Владислав Селезнев называет Теплинского чуть ли единственным адекватным российским генералом. Но и он при наличии танков, БТР, авиации и артиллерии ничего не может сделать с нашей пехотой.

"Возможно, Теплинский создает штурмовые отряды из офицеров-отказников. Насколько это будет эффективно, посмотрим. В любом случае мотивация украинских морпехов поражает. У россиян 69-тысячная группировка на левом берегу Днепра, у нас – несколько рот морской пехоты и подразделений ТРО. Силы несопоставимы, тем не менее уже два месяца враг несет потери и не может добиться результатов", – рассказал он.

Причем наши бойцы действуют в максимально неблагоприятных условиях, не имея поддержки в виде надежной переправы. И пока ее не наведут, говорить о том, что морпехи окончательно закрепились на плацдармах, рано.

С инженерной точки зрения это сложная задача, поскольку ширина Днепра достигает 1000 метров. И чтобы обезопасить переправу от вражеской артиллерии, нужно продвинуться вглубь до 25 километров. А чтобы продвинуться, необходимы тяжелые вооружения, которые невозможно перебросить без переправы.

"Получается замкнутый круг. И я пока не вижу выхода из этой ситуации", – добавил Селезнев.

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Опрошенные РБК-Украина эксперты не берутся прогнозировать ход боевых действий. Но допускают, что эпизод с горловским терриконом в целом может характеризовать нашу тактику на ближайшие месяцы. В двух словах, скорее всего россияне продолжат наступать на востоке, а Силы обороны будут использовать любую возможность для контратак.

По мнению Александра Мусиенко, два месяцы штурмов не прошли бесследно, прямо сейчас вражеские войска находятся на пике, за которым непременно последует пауза. Задача украинских сил – бить по тылам и действовать малыми группами, развивая локальные успехи и не давая врагу перегруппироваться.

Однако не факт, что истощив противника, армия будет готова к масштабному наступлению весной 2024 года. Ключевым вопросом остается наличие необходимых ресурсов. Поставки от западных партнеров упали до минимального уровня, а политики в США до сих пор не договорились о миллиардах для Украины. И этот фактор не добавляет оптимизма насчет украинских перспектив на фронте. По крайней мере в сравнении с тем, что было годом ранее.