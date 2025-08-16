Что произошло на Аляске. О чем говорили Трамп и Путин и есть ли "сделка"

Подготовка встречи Путина и Трампа

Трамп вылетел на Аляску утром в пятницу (после обеда по Киеву), Путин же начал поездку еще накануне - в четверг диктатор отправился в Магадан, а уже оттуда - на Аляску.

"Свита" Путина прибыла в США заблаговременно. Уже утром в сети публиковали видео с главой МИД Сергеем Лавровым, который приехал в кофте с надписью СССР, постил фото с пейзажами Аляски и спецпредставитель диктатора Кирилл Дмитриев.

Уже в самолете Трамп пообщался с журналистами и в очередной раз повторил тезис, что надеется на успех встречи. К слову, накануне Трамп все же оставлял 25% на то, что встреча окажется неудачной. Он также отметил, что сразу после разговора с Путиным позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Однако, добавил, что если встреча будет неудачной - звонить не будет.

В Кремле относительно встречи не были красноречивы, однако, заявляли, что продлится она 6-7 часов. Трамп, в свою очередь отмечал, что встанет и уйдет, если ход разговора ему не понравится.

Сам же Путин накануне встречи молчал о поездке, хотя саммит - его просьба, которую он передал Трампу через Стива Уиткоффа. Именно после поездки спецпредставителя Трампа в Москву и начала "форсироваться" тема со встречей. До этого вероятным местом, где диктатор мог встретиться с Трампом называли саммит в Китае в сентябре. Еще одним вариантом был Ближний Восток, но по этому поводу никакой конкретики не было.

Стоит отметить, что за несколько часов до встречи, пока Трамп заявлял, что хочет "сизфайер" и будет расстроен, если это будет не сегодня, а российский патриарх Кирилл проводил молебен, Россия ударила по окрестностям Днепра и рынку в Сумах. Правда Минобороны РФ быстро заявили, что это якобы не они.

Первый конфуз и рукопожатие

Около 21:00 в СМИ появилась информация, что самолет Путина уже сел на Аляске, тогда как Трампа еще не было. Впоследствии кремлевские пропагандисты заявили, что в Анкорижде приземлился только самолет сопровождения.

Трамп встретил Путина как и анонсировалось - с красной дорожкой. Правда президент США прилетел на Аляску на полчаса раньше диктатора и ожидал его в самолете.

Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске (Getty Images)

С журналистами они не общались. Вышли из самолетов одновременно, прошлись по красной дорожке, пожали руки несколько раз - при встрече и на камеры. Однако, журналисты все же задали Путину один вопрос - прекратит ли он убийства украинцев. Диктатор сделал вид, что не расслышал.

Несмотря на то, что у самолета Путина уже ждало его авто и пресс-секретарь Дмитрий Песков, диктатор поехал к месту саммита в машине Трампа.

Встреча Трампа и Путина без тет-а-тет

Еще за час до старта запланированной встречи стало известно об изменении планов. Вместо тет-а-тет встреча будет проходить в формате три на три - с Трампом будет Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. С Путиным на этом этапе переговоров уселись Лавров и помощник диктатора Юрий Ушаков.

Фото: саммит на Аляске (Getty Images)

Однако, и здесь общения со СМИ не получилось. Белый дом показал начало встречи, а уже через несколько секунд трансляция завершилась. Как оказалось, журналисты задавали Путину "неудобные" вопросы, а тот делал вид, что не слышит. Поэтому встреча началась без анонсированного начального брифинга.

Быстрая пресс-конференция, соглашения нет

Встреча в формате три на три длилась 2:45 часа, чего никто не ожидал. Предварительный тайминг, которым руководствовались СМИ, предусматривал долгие переговоры. Впрочем уже около двух ночи по Киеву Трамп и Путин вышли к журналистам.

Что интересно, по правилам первым должен был бы взять слово Трамп, как принимающая сторона, но на этот раз пресс-конференцию начал Путин. Диктатор в своем стиле начал с географических и исторических фактов. Затем он заявил о "хороших контактах" с Трампом, вспомнил о визитах Уиткоффа, а потом уже перешел к Украине. Здесь диктатор вновь вспомнил о "братском народе".

"У нас одни корни и все, что происходит для нас, - это трагедия и тяжкая боль. Наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец", - заявил он, добавив, что "все законные беспокойства России должны быть учтены".

Фото: Владимир Путин (Getty Images)

Кроме того, диктатор подыграл Трампу, заявив, что если бы тот был президентом - войны не было бы.

"Я думаю, что так бы и произошло, я подтверждаю это", - сказал он.

Он также похвалился хорошим контактом с Трампом, благодаря которому "можем дойти до завершения конфликта в Украине". Кроме того, Путин предложил Трампу следующую встречу провести в Москве. Трамп же назвал идею интересной, но выразил опасения, что его за это могут раскритиковать.

Президент США выступил коротко. Заявил, что позвонит Зеленскому и лидерам НАТО, встречу назвал продуктивной, но важные вопросы остались нерешенными.

"Есть пара вопросов, больших вопросов, где мы не продвинулись, но есть прогресс. Соглашения нет до того момента, пока оно есть", - заявил Трамп.

В целом, это очень нехарактерно для Трампа - уходить с пресс-конференции сразу после объявления заявлений, не отвечая на вопросы журналистов. Эту деталь в частности отметили и американские журналисты.

Таким образом, встреча завершилась. Соглашения нет.