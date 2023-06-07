Что не так с укрытиями в Украине и с кого спрашивать об их состоянии

Россия регулярно обстреливает украинские города с начала полномасштабной войны. И хотя пропаганда страны-агрессора постоянно отмечает высокоточные удары исключительно по объектам военной инфраструткуры и промышленности, в реальности от ракет и беспилотников страдает и погибает обычное мирное население.

На 16 месяце полномасштабной войны оказалось, что не только в Киеве, но и в других украинских городах существует проблема доступности и наличия укрытий. В некоторых случаях они есть только на бумаге, не пригодны для пребывания там людей или просто закрыты.

Поиск виновных и «большая ревизия»

В преддверии всемирного Дня защиты детей Россия произвела очередной ракетный обстрел территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбили все цели, но от падения обломков одной из ракет 12 человек получили ранения, а еще трое, среди которых девятилетняя девочка и ее мать, погибли. При этом женщина с ребенком пытались попасть в бомбоубежище, но оно оказалось закрытым.

После гибели людей в столице полиция возбудила уголовное дело, а глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко пообещал найти и наказать всех причастных к этому инциденту.

Реагируя на трагический случай в столице, президент Владимир Зеленский поручил в 10-дневный срок провести ревизию в столице министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александру Камышину, а в других населенных пунктах главе МВД Игорю Клименко.

Советский Союз передал Украине по наследству тысячи бомбоубежищ и укрытий. Еще при Холодной войне их возводили на предприятиях, в школах, больницах, детских садах на случай нападения США, которым жителей Союза запугивала советская пропаганда. Однако за 30 лет независимости из-за их, как казалось до полномасштабной войны, ненужности, хранилища и укрытия приватизировались и превращались в магазины, складские помещения или просто разрушались из-за отсутствия должного содержания.

Бомбоубежище (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

По данным аналитического портала " Слово и дело ", в декабре 2021 года за два месяца до начала полномасштабной войны, в Украине всего насчитывалось более 21 тысячи защитных сооружений, из них 5,7 тысяч – хранилища, 15,3 тысяч – противорадиационные укрытия. Однако некоторые из них были частично или полностью непригодны для использования.

За более чем год полномасштабной войны эта ситуация не сильно изменилась. Отчитываясь о первых результатах работы ревизионной комиссии бомбоубежищ в Киеве, министр стратегической промышленности Александр Камышин заявил, что среди проверенных 1078 укрытий половина оказалась в нерабочем состоянии.

"Когда мы избирательно проверяли с нашим мэром укрытия в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий были закрыты. А когда мы их открывали, то они оказались непригодными для использования", – отметил он в Telegram .

Проверки укрытий в других регионах Украины также показали, что до сих пор значительная их часть либо закрыта, либо просто не может использоваться.

"По состоянию на 4 июня обследовали более 29 тысяч укрытий, из которых закрытыми оказались более 1800 и непригодными к использованию более 5700. Комиссия заключает соответствующие акты, которые передаются органам местного самоуправления для устранения выявленных нарушений", – сообщила представитель МВД Украины Марьяна Рева в комментарии РБК-Украина.

В свою очередь, неудовлетворительное состояние укрытий может быть связано с тем, что до полномасштабной войны в стране не существовало государственной стратегии по созданию условий для защиты граждан, подчеркнула советница главы Ассоциации городов Украины Оксана Продан.

"К сожалению, не было государственной стратегии по созданию условий для защиты жильцов – в старых домах хоть есть такие помещения, а вот в новых далеко не у всех", – сообщила Продан в комментарии РБК-Украина.

Кроме этого, она подчеркнула, что полномочия по содержанию объектов гражданской защиты предоставлены местному самоуправлению только в прошлом году, уже во время войны. При этом ни средств, ни стандартов для их устройства не предоставили.

Однако в то же время стоит отметить, что, например, в Киеве, по словам его руководителя Виталия Кличко, город в прошлом и в этом году выделил районам в общей сложности 1,2 миллиарда гривен на обустройство укрытий и бомбоубежищ.

В настоящее время прокуратура и полиция Киева расследуют хищение денег на ремонте укрытий, к которым могут быть причастны главы райгосадминистраций Киева, которые назначаются и увольняются президентом.

Проблема доступности укрытий

Трагедия с гибелью людей в Киеве в ночь на 1 июня и последующая ревизия бомбоубежищ страны в очередной раз подняли на поверхность проблему их доступности для граждан. В СМИ курсировали предложения о том, чтобы организовать круглосуточное дежурство у укрытий и с помощью патрульных и даже учителей с врачами. Но предположения не подтвердились.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что патрульные полицейские не будут дежурить круглосуточно у хранилищ. Правоохранители могут только прибыть по вызову, если жители обнаружили закрытое укрытие. Кроме этого, в комментарии РБК-Украина в МВД подчеркнули, что контролировать доступность хранилищ для людей должны их балансодержатели, а также органы местного самоуправления.

"Они (балансодержатели – ред.) могут решить оставлять укрытие открытыми круглосуточно. А могут назначить ответственное лицо, которое будет открывать объект в случае необходимости. Правоохранители могут прибыть на вызов, если граждане обнаружили закрытое укрытие. Но круглосуточно дежурить в бомбоубежищах – это не компетенция полиции", – подчеркнула представитель МВД Марьяна Рева.

Другим вариантом решения этой проблемы может стать постоянный контроль за доступностью бомбоубежищ не только органами местных властей, а также самими гражданами. В Ассоциации городов Украины говорят, что для этого в Киеве уже запустили программу «Киев Цифровой.Укрытия», где можно их проверить расположение, а также сообщить соответствующим органам, если они окажутся закрытым. Работа по разработке и запуску аналогичных программ продолжается и в других городах страны.

Особенно остро эта проблема возникает в прифронтовых городах – их сложнее защитить системами противовоздушной обороны из-за близости к линии фронта. К примеру, в Днепре 14 января 2023 года российская армия совершила очередной обстрел города. Тогда одна из ракет попала в многоэтажку, в результате чего погибли 46 человек, а 9 до сих пор числятся пропавшими без вести.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, сегодня в городе действует около 300 официальных укрытий, сертифицированных ГСЧС. Мэрия постоянно проверяет и следит за их доступностью для жителей города. Однако есть случаи, когда людей не пускают на территорию потенциальных укрытий.

"Если где-то с этим возникает проблема, все жалобы проверяют профильные ведомства мэрии. Далее результаты передаются в правоохранительные органы. Особенно это касается жилых комплексов, которые имеют подземные паркинги, но по какой-то причине не пускают туда людей во время оглашения тревоги", – заявил глава города в комментарии РБК-Украина.

Кроме этого, по словам мэра, у каждого жителя Днепра есть возможность сообщить ему лично о проблемах с доступом к укрытиям во время воздушных тревог.

"Это не конкурс и не бюрократическое соревнование. Если люди говорят о проблемах, которые могут стоить им жизни – такую нужно решать и через горизонтальную коммуникацию, а не только "по процедуре", – отметил мэр Днепра.

В то же время, в Николаеве, который регулярно обстреливали из РСЗО из ранее оккупированного Херсона и части области, власти также проводят ревизию укрытий, о чем сообщает мэр Александр Сенкевич. Также глава города призывает николаевцев приобщиться к проверкам и сообщать об обнаружении нарушения.

"Есть проблемы. Например, в одном из укрытий кто-то повесил замок и сложил там туда свои вещи. Когда мы его проверяли в очередной раз, обнаружили, что оно закрыто. Спилили этот замок, вызвали полицию", – пишет Александр Сенкевич в Telegram.

После обращения мэра николаевцы начали жаловаться в социальных сетях на выявление нарушений. Оказалось, что по некоторым адресам хранилища в городе закрыты уже больше года, а некоторые до сих пор находятся в непригодном для использования состоянии.

"Крылова 12/4, уже год на входе висит замок. На районе ходят легенды, что существуют какие-то избранные люди, у которых якобы можно взять ключ от подвала и сделать дубликат. А потом во время ракетной атаки, надо стоять и долбить тот замок, отбиваясь от кусков ракет. Вот такие дела с укрытием", – сообщила жительница Николаева в Facebook .

Ревизия бомбоубежищ и еще в одном прифронтовом городе Запорожье также показала нелестные результаты. Среди проверенных укрытий были обнаружены нарушения среди которых, в частности, отсутствие доступа, вентиляции, канализации и воды. Кроме того, местные жители в комментарии журналистам сообщили , что чаще жильцам многоквартирных домов приходилось самим приводить в порядок укрытие потому, что постоянные обращения за помощью к органам местной власти не давали никакого результата.

Новое время – новые решения

Постоянные атаки со стороны России доказывают, что в Украине нужно не только приводить в порядок уже имеющиеся укрытия, но и возводить и обустраивать новые. Они должны быть более надежными, соответствовать новым стандартам и стать более доступными для людей.

По словам мэра Днепра, сегодня в городе уже обустроили около 50 модульных укрытий в общественных местах, также идет работа по обустройству новых хранилищ.

"Мы ищем возможности увеличить количество укрытий. Проверяем состояние помещений, которые можно использовать для обустройства укрытия. Также учитываем и месторасположение – чтобы укрытия было более равномерно распространены", – говорит Борис Филатов.

Аналогичная работа по установке бетонных модульных укрытий на остановках общественного транспорта продолжается и в Николаеве. В каждом установленном укрытии могут одновременно находиться до 20 человек, которые будут защищены от обломков и кассетных боеприпасов.

Однако в деле по обустройству новых укрытий есть свои подводные камни. По словам советницы Председателя Ассоциации городов Украины Оксаны Продан, в Украине до сих пор действуют советские стандарты, что делает практически невозможным строительство, реконструкцию или постройку новых.

"Мы от Ассоциации городов Украины обращались по поводу обновления государственных стандартов на центральном уровне, но пока этого нет", – говорит советница главы ассоциации.

Оксана Продан отмечает, что сегодня есть проблема с финансированием таких работ. По ее словам, отдельные областные администрации не включают в перечень проектов для финансирования за счет государственного бюджета обустройство новых укрытий.

Кроме того, было бы логично перенять опыт у стран, которые воюют с соседями уже долгое время и научились жить в состоянии постоянных боевых действий. Яркий пример – Израиль. Эта страна с момента своего создания постоянно находится в повышенной боевой готовности и уже не раз подвергалась военной агрессии. Так же уже привычным делом для Израиля являются ракетные обстрелы.

Ввиду этого в стране с 1951 года начали строить разветвленную систему укрытий и бомбоубежищ. Со временем и развитием технологий Израиль решил перейти к новой стратегии безопасности. В стране стали развивать сеть модульных укрытий на автобусных остановках и других общественных местах. Но, кроме этого, в Израиле решили обустраивать индивидуальные хранилища.

Этот новый тип укрытий является непосредственной частью жилого дома и может использоваться индивидуально каждой отдельной семьей. Например, такими укрытиями служат комнаты, в которые люди могут перейти во время ракетной угрозы, закрыть бронированные ставни на окнах и бронированные двери.

Украина вполне могла бы перенять опыт других стран, чтобы попытаться реализовать его в собственных реалиях войны и соседства со страной-агрессором.

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К сожалению, как это часто бывает в Украине, ревизии и проверки начинаются после трагических случаев, а не планово и своевременно, как это должно происходить. На второй год войны оказалось, что в нашей стране, которая постоянно страдает от обстрелов со стороны России, до сих пор существует проблема с укрытиями. Показательные "рейды" ответственных представителей власти по бомбоубежищам, вероятно, положительно повлияют на положение вещей. Как минимум должно увеличиться их количество, поскольку закрытые и заброшенные хранилища начнут приводить в порядок, а уже имеющиеся все же станут доступными круглосуточно.

Однако, учитывая объемы оружия, которое России досталось в наследство от Советской империи, наша страна должна быть постоянно готова к очередным проявлениям агрессии. Поэтому перед государством сегодня стоит и более глобальная задача, чем просто проведение ревизии укрытий – как можно быстрее навести порядок в самой системе гражданской защиты, чтобы заранее обеспечить все возможные условия для сохранения жизней миллионов украинцев.