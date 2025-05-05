Что нужно знать, если родной умер во время медицинской процедуры: советы адвоката

Согласно Конституции Украины (ст. 49), каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Закон "Основы законодательства Украины о здравоохранении" гарантирует гражданам возможность обжаловать действия или бездействие медработников, если они нарушают права пациента. Кроме того, государство обязано обеспечить восстановление этих прав и возмещение ущерба.

Однако на практике родственники пациентов, умерших после вмешательства врачей, часто сталкиваются с системным сопротивлением. По словам Даниила Трясова, правоохранители неохотно расследуют дела по ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником), ведь они сложные и требуют глубоких медико-правовых знаний.

Он отмечает, что основная сложность в таких делах - установление четкой зависимости между смертью пациента и действиями или бездействием врачей. Именно на этом этапе дела часто "зависают", а срок давности (3 года для этой категории дел) истекает.

Алгоритм действий для родственников умершего

Адвокат Даниил Трясов советует не медлить и действовать по четкому плану:

Обратитесь к адвокату. Специалист поможет сформировать стратегию привлечения врачей к ответственности и добиться компенсации за моральный и материальный ущерб.

Специалист поможет сформировать стратегию привлечения врачей к ответственности и добиться компенсации за моральный и материальный ущерб. Настаивайте на вскрытии. Независимо от места смерти пациента (в больнице или дома), вскрытие поможет установить причины смерти и станет доказательством по делу. Если семья по религиозным причинам отказывается - нужна вся доступная медицинская документация.

Независимо от места смерти пациента (в больнице или дома), вскрытие поможет установить причины смерти и станет доказательством по делу. Если семья по религиозным причинам отказывается - нужна вся доступная медицинская документация. Получите официальные документы . Это справка о смерти, заключение судмедэксперта и свидетельство о смерти.

. Это справка о смерти, заключение судмедэксперта и свидетельство о смерти. Подайте заявление в полицию. Речь идет об обращении относительно преступления по ст. 140 УКУ. Полиция должна внести дело в ЕРДР и начать досудебное расследование.

Речь идет об обращении относительно преступления по ст. 140 УКУ. Полиция должна внести дело в ЕРДР и начать досудебное расследование. Добивайтесь статуса потерпевшей стороны. Следователи часто отказывают в предоставлении этого статуса, но такие решения можно обжаловать в суде по ст. 303 УПК. Статус потерпевшего дает доступ к материалам дела и возможность влиять на ход расследования.

Следователи часто отказывают в предоставлении этого статуса, но такие решения можно обжаловать в суде по ст. 303 УПК. Статус потерпевшего дает доступ к материалам дела и возможность влиять на ход расследования. Обратитесь в департамент здравоохранения. Родственники могут инициировать клинико-экспертную комиссию (КЭК), которая проверит качество оказанной помощи. Если заключение будет отрицательным - его можно обжаловать в Минздраве. В случае выявленных нарушений министерство имеет право аннулировать лицензию клиники.

Родственники могут инициировать клинико-экспертную комиссию (КЭК), которая проверит качество оказанной помощи. Если заключение будет отрицательным - его можно обжаловать в Минздраве. В случае выявленных нарушений министерство имеет право аннулировать лицензию клиники. Требуйте судебно-медицинскую экспертизу. Это должен инициировать следователь или прокурор. Если нет вскрытия, достаточно качественной медицинской документации. Отказ - неправомерен.

Это должен инициировать следователь или прокурор. Если нет вскрытия, достаточно качественной медицинской документации. Отказ - неправомерен. Допросы врачей. Следователи должны провести допросы всех причастных к лечению медицинских работников.

Следователи должны провести допросы всех причастных к лечению медицинских работников. Если нет подозрения, обращайтесь в гражданский суд. Без объявления подозрения врачу потерпевшие не могут требовать компенсации в рамках уголовного производства. Поэтому можно подать иск в гражданском порядке.

Смерть пациента после операции в частной клинике

Даниил Трясов рассказывает, что сейчас представляет интересы родственника умершего в деле, которое расследуется по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиками частного заведения.

"Мой клиент - родственник мужчины, который умер после малоинвазивной операции, проведенной в частной клинике без лабораторных исследований. Это является нарушением клинических протоколов Минздрава Украины", - отмечает юрист.

После вмешательства состояние пациента резко ухудшилось, и его перевели в городскую государственную больницу. Там обнаружили золотистый стафилококк, который вызвал сепсис и системную полиорганную недостаточность. Пациент умер.

Родственники связывают ухудшение состояния именно с медицинским вмешательством в частном учреждении. По словам адвоката, врачи не провели обязательных исследований, объясняя это тем, что операция была "малоинвазивной".

В связи с этим родственник подал заявление о преступлении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) и был признан потерпевшим в уголовном производстве.

Минздрав признал действия врачей ненадлежащими

Кроме уголовного производства, была подана жалоба в областной департамент здравоохранения с требованием провести клинико-экспертную оценку качества медицинской помощи. Однако ее рассмотрение состоялось без участия заявителя, что противоречит действующему законодательству.

КЭК Минздрава зафиксировала ряд грубых нарушений:

отсутствие адекватного пред- и послеоперационного обследования;

игнорирование анамнеза;

отсутствие заключений анестезиолога;

дефицит первичной документации;

недооценка состояния пациента.

Кроме того, Минздрав удовлетворил еще одну жалобу относительно проверки соблюдения клиникой лицензионных условий. В случае выявления нарушений это может стать основанием для аннулирования лицензии.

Экспертиза без вскрытия - возможна

В рамках уголовного производства следователь назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Однако эксперт отказал в ее проведении из-за отсутствия протокола вскрытия.

"Я подготовил ходатайство о проведении экспертизы на основании имеющейся медицинской документации в Главном бюро СМЭ Минздрава Украины. Прокурор его удовлетворил. Это важный прецедент: даже при отсутствии вскрытия, экспертиза - возможна", - отмечает адвокат.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Юрист подчеркивает, что именно на этой стадии важно собрать доказательную базу, чтобы иметь возможность в будущем подать гражданский иск о компенсации имущественного и морального вреда.