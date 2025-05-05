Что нужно знать, если родной умер во время медицинской процедуры: советы адвоката

В Украине ежегодно происходят случаи, когда пациенты умирают после операций или других медицинских вмешательств. Родственники оказываются в эмоциональном шоке, не зная, как действовать и куда обращаться.
Адвокат Attorneys at Law "Leshchenko & Partners" Даниил Трясов в комментарии РБК-Украина объяснил, как добиться справедливости в таких ситуациях.
Согласно Конституции Украины (ст. 49), каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Закон "Основы законодательства Украины о здравоохранении" гарантирует гражданам возможность обжаловать действия или бездействие медработников, если они нарушают права пациента. Кроме того, государство обязано обеспечить восстановление этих прав и возмещение ущерба.
Однако на практике родственники пациентов, умерших после вмешательства врачей, часто сталкиваются с системным сопротивлением. По словам Даниила Трясова, правоохранители неохотно расследуют дела по ст. 140 Уголовного кодекса (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником), ведь они сложные и требуют глубоких медико-правовых знаний.
Он отмечает, что основная сложность в таких делах - установление четкой зависимости между смертью пациента и действиями или бездействием врачей. Именно на этом этапе дела часто "зависают", а срок давности (3 года для этой категории дел) истекает.
Адвокат Даниил Трясов советует не медлить и действовать по четкому плану:
Даниил Трясов рассказывает, что сейчас представляет интересы родственника умершего в деле, которое расследуется по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медиками частного заведения.
"Мой клиент - родственник мужчины, который умер после малоинвазивной операции, проведенной в частной клинике без лабораторных исследований. Это является нарушением клинических протоколов Минздрава Украины", - отмечает юрист.
После вмешательства состояние пациента резко ухудшилось, и его перевели в городскую государственную больницу. Там обнаружили золотистый стафилококк, который вызвал сепсис и системную полиорганную недостаточность. Пациент умер.
Родственники связывают ухудшение состояния именно с медицинским вмешательством в частном учреждении. По словам адвоката, врачи не провели обязательных исследований, объясняя это тем, что операция была "малоинвазивной".
В связи с этим родственник подал заявление о преступлении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) и был признан потерпевшим в уголовном производстве.
Кроме уголовного производства, была подана жалоба в областной департамент здравоохранения с требованием провести клинико-экспертную оценку качества медицинской помощи. Однако ее рассмотрение состоялось без участия заявителя, что противоречит действующему законодательству.
КЭК Минздрава зафиксировала ряд грубых нарушений:
Кроме того, Минздрав удовлетворил еще одну жалобу относительно проверки соблюдения клиникой лицензионных условий. В случае выявления нарушений это может стать основанием для аннулирования лицензии.
В рамках уголовного производства следователь назначил комиссионную судебно-медицинскую экспертизу. Однако эксперт отказал в ее проведении из-за отсутствия протокола вскрытия.
"Я подготовил ходатайство о проведении экспертизы на основании имеющейся медицинской документации в Главном бюро СМЭ Минздрава Украины. Прокурор его удовлетворил. Это важный прецедент: даже при отсутствии вскрытия, экспертиза - возможна", - отмечает адвокат.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Юрист подчеркивает, что именно на этой стадии важно собрать доказательную базу, чтобы иметь возможность в будущем подать гражданский иск о компенсации имущественного и морального вреда.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в апреле 2024 года в Одесской областной клинической больнице 67-летней пациентке, госпитализированной для операции по протезированию аортального клапана, была перелита несовместимая донорская кровь. Врач-анестезиолог, нарушив установленные протоколы, не провел необходимую биологическую пробу, что привело к переливанию крови второй группы вместо первой положительной.
В результате у женщины развилось острое повреждение почек, что потребовало срочного гемодиализа и других медицинских мероприятий для стабилизации состояния. Прокуратура сообщила врачу о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для пациента.
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