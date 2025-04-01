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Пациентке в Одессе перелили несовместимую кровь: какие последствия и накажут ли врача

Вторник 01 апреля 2025 17:58
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Пациентке в Одессе перелили несовместимую кровь: какие последствия и накажут ли врача Фото: Переливание крови (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Врача-анестезиолога подозревают в тяжелых последствиях из-за переливания несовместимой крови пациентке. Это привело к тяжелым последствиям для женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры Одессы сообщили о подозрении врачу-анестезиологу Одесской областной клинической больницы из-за нарушения протокола переливания крови. Ему инкриминируется ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия для больного (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Как сообщает прокуратура, врач, нарушив установленные правила, ввел 67-летней женщине несовместимую донорскую кровь. Пациентка, жительница Херсонской области, была госпитализирована в апреле 2024 года для проведения операции по протезированию аортального клапана сердца. После хирургического вмешательства ей понадобилось переливание крови. Однако врач не осуществил необходимую биологическую пробу, что привело к переливанию второй группы крови вместо первой положительной.

У пациентки диагностировали острое повреждение почек, что потребовало срочного гемодиализа и других медицинских мероприятий для стабилизации состояния. Сейчас решается вопрос об отстранении врача от исполнения обязанностей и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование ведет ОП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одесской области.

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