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"Что я такого сделал?": Трамп ответил на разговоры о новом импичменте

09:56 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
"Что я такого сделал?": Трамп ответил на разговоры о новом импичменте Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп не считает, что демократы начнут против него новую процедуру импичмента. По его мнению, он наоборот заслужил высокую оценку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа телеканалу CBS.

"Я не могу себе представить (новой процедуры импичмента - ред.). Что же я такого сделал? За мной - лучшие два года за всю историю президентства... Я считаю, что за укрепление границы я заслужил самую высокую оценку", - заявил Трамп.

Он добавил, что его якобы "слишком высоко оценивают за то, что добился высылки из страны опасных лиц".

"Но одновременно я теряю от этого, поскольку мы также депортировали людей, которые имели хорошую работу, а их единственным проступком - единственным нарушением закона - было то, что они нелегально въехали в страну", - сказал президент.

Трамп заверил, что хотел бы сотрудничать с демократами по иммиграции.

Напомним, Трамп заявил, что уже на следующей неделе отправится в Китай, где может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

По его словам, стороны обсудят многие вопросы, в том числе денуклеаризацию.

Также мы писали, что Трамп назвал причины поражения республиканцев на промежуточных выборах, среди которых война с Ираном и подорожание бензина.

Кроме того, он признал, что администрация плохо общалась с избирателями.

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