"Что же сделала Украина белорусам?". Посол ответил на "мирные" предложения Лукашенко

Кизим ответил на озвученные Александром Лукашенко "мирные предложения" для Украины - отметив, что не понимает, зачем Минск ввязался в войну РФ и как Лукашенко до сих пор не понимают сути событий.

"Удивляет нежелание белорусского военно-политического руководства даже через год после начала так называемой "СВО" увидеть эту очевидную истину и понять, кого она поддерживает", - подчеркнул посол.

Игорь Кизим отметил, что не услышал в послании Лукашенко никаких рациональных объяснений, зачем Белоруссия ввязалась в войну против Украины на стороне РФ.

"Что же сделала Украина и ее народ белорусам и руководству Беларуси, которое почему-то решило, что знает, "как лучше" для украинцев и поддержало РФ? Именно белорусам и суверенному белорусскому государству. Ведь российский интерес, уже не один год защищающий белорусское руководство, здесь очевиден", - заметил посол.

Он отверг тезисы о том, что Украина вроде бы начала недружественные шаги, введя санкции. Ведь по его словам первый пакет санкций был введен только в ноябре 2022 года, а дополнен уже в январе 2023, и это ответ за содействие вторжению российских войск и нанесению по территории Украины ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.

Посол указал также на логические противоречия в аргументации Лукашенко, который, с одной стороны, обещает "страшный ответ" за попытки агрессии против Беларуси, тогда как жертва агрессии Украина, по его мнению, должна идти на территориальные уступки и отказаться от поддержки партнеров.

"Украинский народ больше, чем кто-либо другой, хочет мира. Но мы, в отличие от российских захватчиков, освобождаем свои временно оккупированные территории. Мы знаем, за что мы воюем и как победить в этой войне. Отсюда и мотивация наших военных. А для россиян это - захват чужих территорий, уничтожение там всего украинского, издевательства и убийства гражданских, мародерство и другие преступления, сопоставимые с преступлениями нацистов во время Второй мировой войны", - сказал он

Он добавил, что план мирного урегулирования уже существует и это "формула мира", которую Киев представил еще осенью 2022 года.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил "обеим сторонам" прекратить боевые действия на территории Украины.

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