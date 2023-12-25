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Угроза безопасности. Что такое золотые визы и почему от них отказываются страны Европы

Понедельник 25 декабря 2023 08:10
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Угроза безопасности. Что такое золотые визы и почему от них отказываются страны Европы Фото: Золотые паспорта в обмен на инвестиции (best-citizenships.com)
Автор: Катерина Гончарова

Еще несколько лет назад некоторые страны Европы активно выдавали так называемые золотые визы – вид на жительство или даже гражданство в обмен на инвестиции. Теперь в ЕС массово отказываются от такой опции.

В октябре 2022 года Еврокомиссия призвала Албанию воздержаться от разработки схемы гражданства инвесторов – золотых паспортов. Объяснили тем, что "это представляет риски по безопасности, отмыванию денег, уклонению от налогов, финансированию терроризма, коррупции и проникновению организованной преступности и будет несовместимой с нормами ЕС". С этого момента страна приостановила свои планы ввести золотые визы.

Что такое золотые визы и почему от них отказываются страны Европы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Euronews Travel.

Какие страны отменили схемы золотых виз

Зимой 2022 года правительство Великобритании отменило схему получения золотой визы. Она позволяла состоятельным иностранцам поселиться в стране в обмен на инвестиции. Решение прекратить схему было принято как часть шага по ограничению грязных денег из России.

Угроза безопасности. Что такое золотые визы и почему от них отказываются страны Европы

Фото: От золотых в и отказывается все больше государств Европы (immigrantinvest.com)

В феврале 2023 Ирландия также отменила "золотую" визовую схему – программу инвесторов для иммигрантов. Там предлагалось проживание в стране в обмен на инвестиции в размере 500 000 евро или ежегодную инвестицию в стране в размере 1 миллиона евро сроком на три года.

Ирландия уже приостанавливала схему для граждан РФ в марте 2022 года в рамках санкций, наложенных на страну за вторжение в Украину. А дальше остановила золотые визы полностью.

В том же месяце премьер-министр Португалии Антониу Коста объявил о планах положить конец этой схеме. Для того чтобы "преодолеть спекуляции с ценами на недвижимость и аренду жилья". К тому времени иностранцы могли либо приобрести недвижимость, либо инвестировать деньги в страну. С января по август 2022 года эта программа принесла стране почти 398 миллионов евро.

С 6 октября 2023 года уже нельзя подать заявку на золотую визу в обмен на инвестиции в недвижимость в Португалии. Однако у "старых" владельцев золотые визы не заберут.

Где еще остались золотые визы в Европе

осталось всего несколько стран в ЕС, где все еще предлагают "золотые паспорта". Одна из них – Мальта. Здесь минимальная сумма инвестиций начинается от 690 тысяч евро. За это предлагается проживание в стране на срок от 12 до 36 месяцев.

Угроза безопасности. Что такое золотые визы и почему от них отказываются страны ЕвропыФото: В Европе призывают страны отказываться от выдачи виз в обмен на инвестиции (guideconsultants.com)

Опция все еще действует и в Испании. Чтобы получить золотую визу, дающую право жить, работать и учиться в Испании, необходимо вложить 500 000 евро в местную недвижимость. Также вы можете получить такую визу, если ведете бизнес или имеете банковские депозиты от 1 миллиона евро в испанских финансовых учреждениях. Или можно купить государственные облигации на сумму не менее 2 миллионов евро.

В Испании продолжались дебаты о прекращении схемы золотых виз, но решение пока так и не приняли.

Италия – еще одно популярное направление для тех, кто хочет получить право на проживание за инвестиции. Граждане стран, не входящих в ЕС, могут получить вид на жительство в течение двух лет. Для этого нужно вложить не менее 500 000 евро. Те, кто по этой схеме прожил прожившие в Италии 10 лет, могут получить гражданство.

Одна из самых популярных стран для получения золотых виз – Греция. Здесь их получить можно быстро: в течение 60 дней после подачи заявки.

Раньше здесь достаточно было вложить 250 000 евро в местную недвижимость. Сейчас нужно вложить уже 500 000 евро, если приобретаете недвижимость в районе Афин, в муниципалитете Салоники и на островах Миконос и Санторини. В других регионах порог в 250 тысяч евро останется неизменным.

Между тем, Италия прекратила программу "золотых виз" для граждан России и Беларуси. Мы писали, какие страны перестали выдавать "золотые визы" россиянам.

Также стало известно, что Германия выдала россиянам десятки тысяч национальных виз.

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