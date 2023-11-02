Что такое позиционная война и высоки ли риски для Украины. Разбор статьи Залужного о фронте

При подготовке материала использовались: интервью и статья Залужного для The Economist, эксклюзивные комментарии экспертов Алексея Гетьмана и Александра Мусиенко для РБК-Украина.

Залужный занизил болевой порог РФ. А есть ли он вообще?

За пять месяцев контрнаступления войска продвинулись всего на 17 км. Впервые публично оценивая кампанию, Залужный говорит, что поле боя в Украине напоминает ему о Первой мировой войны. Тогда стороны достигли одинакового технологического уровня, что в итоге завело их в тупик. Украине для выхода из тупика нужен резкий технологический скачок.

"Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", - отметил генерал.

То, как идет контрнаступление, подорвало надежды Залужного остановить Россию, обескровив ее силы. "Это была моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - добавил он.

В этих словах примечательна пара моментов. Во-первых, ранее люди из военно-политического руководства Украины в таком ключе не говорили о контрнаступлении, хотя многим еще летом стало очевидно, что многое пошло не так. С этой стороны Залужный решился на смелый шаг и показал, что прямо сейчас идет переоценка, работа над ошибками и анализ того, что нужно изменить.

Во-вторых, российские потери он озвучивает на уровне 150 000 убитыми, тогда как, согласно сводкам Генштаба, с момента вторжения ликвидированы не менее 300 000 оккупантов. Впрочем, это вполне понятно, если учесть, что западные партнеры предпочитают оперировать 100%-но подтвержденной информацией, считает военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Я не знаю, как они считают убитых, но мне кажется, что главнокомандующий намеренно называет вдвое меньшую цифру, чтобы не было лишних ненужных вопросов. А если такие люди как Залужный говорят, что в чем-то ошиблись, то это хорошо. Нет тех, кто не ошибается, особенно на войне", - рассказал он в беседе с РБК-Украина.

Это не значит, что у России вообще нет болевого порога, когда речь идет о потерях в живой силе. Правда, их критичность определяется уже числом не погибших, а тех, кто погибнет в будущем. Из 300 000 человек значительная часть приходится на заключенных, мобилизованных с оккупированного Донбасса и депрессивных регионов. Теперь же приходится привлекать больше резервов, мобилизация затронет крупные города, потери будут расти и в скором времени российское общество не сможет их игнорировать.

Фото: Залужный признал, что ошибся, надеясь, что потери в 150 000 человек остановят Россию (GettyImages)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркивает: болевой порог у России есть. И вспоминает не менее яркий эпизод из Первой мировой войны, когда во время революции солдаты расстреливали командиров и бежали с фронта.

"В истории России был такой этап, его хорошо изучили и пытаются отсрочить его, в том числе вербуя заключенных. Но точно сказать, сколько еще россиян должно погибнуть, очень сложно. А тот, кто скажет, ошибется. Делать прогнозы того, когда в России произойдет социальный взрыв и революция - дело неблагодарное", - объяснил он.

Контрнаступление не удалось. Но и не провалилось

Впервые украинское командование говорит не только о том, что контрнаступление идет не так, как хотелось, а о конкретных просчетах.

"Если вы посмотрите на расчеты, которые мы делали (при планировании контрнаступления, - ред.), четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы достичь Крыма, воевать в Крыму, выйти из него, войти снова и так далее", ­­- отметил Залужный.

Вместо этого украинские войска застряли на минных полях, а западная техника попала под раздачу российской артиллерии и беспилотников. Кроме того, неопытные бригады, несмотря на оснащенность новыми вооружениями, сразу столкнулись с проблемами. Когда замена командиров не помогла, он открыл книгу советского генерала П. С. Смирнова "Прорыв укрепленных линий обороны" с анализом сражений Первой мировой войны и понял, что одинаковый технологический уровень завел в тупик как украинские, так и российские войска.

Например, Залужный увидел в Авдеевке горящие российские колонны, как FPV-дроны бьют по бегущему врагу, но такая же картина наблюдается, когда пытаются продвинуться и Силы обороны Украины. Простой факт - мы видим все, что делает враг, а враг видит все, что делаем мы.

"Главнокомандующий с военной точки зрения объясняет, что пошло не так и что было не учтено при планирование. И он не может об этом не говорить, поскольку тема интересует как западных партнеров, так и украинцев. Союзникам важно понимать нашу подотчетность и прозрачность в решениях. Когда такое говорит Залужный, нужно принимать спокойно, даже если для кого-то эта горькая правда. Ошибки есть в любой войне, в том числе с нашей стороны. И они еще, к сожалению, будут", ­­– рассказал РБК-Украина Александр Мусиенко.

Слова Залужного в некой мере выглядят как признание того, что широкоанонсированное контрнаступление провалено. Однако это не так, объясняет Алексей Гетьман.

"Оно шло не по плану по многим причинам, особенно из-за мощных российских фортификаций и плотного минирования. Британская разведка и западные аналитики уже говорили, что союзники недооценили Россию. И это не позволило нам продвинуться дальше. Можно ли считать это полным провалом? По большому счету, нет. Наши войска не достигли поставленных целей, но добились определенного продвижения и получили полезный опыт", - подчеркнул он.

Немаловажно и то, что мнение Залужного прозвучало именно в западном СМИ. Очевидно, в первую очередь оно рассчитано на союзников в надежде добиться от них поддержки, достаточной для победы над Россией.

Как выйти из тупика? Нужно больше высокотехнологичного оружия

Украина способна выйти из тупика только с технологическим превосходством на Россией. Залужный утверждает, что нужно что-то по примеру пороха, изобретение которого спустя столетия продолжает влиять на войны. Только в этот раз решающим фактором станет не конкретный продукт, а совокупность многих решений в области беспилотников, радиоэлектронной борьбы, противоартиллерийских возможностей и оборудования для разминирования, включая новые роботизированные решения.

"Нам необходимо использовать мощь, заложенную в новых технологиях", - отметил генерал.

The Economist подчеркивает, что союзники слишком осторожны в поставках новейших технологий и более мощного оружия. В начале российского вторжения президент США Джо Байден поставил цель гарантировать, что Украина не будет побеждена и что Америка не будет втянута в конфронтацию с РФ. Это значит, что оружия должно хватать для поддержки Украины, но не для победы.

Фото: Залужный считает, что победить Росиию можно лишь за счет технологического превосходства (Getty Images)

Александр Мусиенко не уверен, что такое мнение на 100% доминирует в странах-партнерах. По его словам, Запад еще может правильно отреагировать на месседжи Залужного и поменять подход.

"В этом смысле я даже возлагаю некоторые надежды на выборы в США, как бы парадоксально это ни звучало. С одной стороны, республиканцы требуют большей подотчетности, с другой - больше помощи, обвиняя администрацию Джо Байдена в нерешительности. Возможно, на этом фоне какие-то поставки будут ускорены для активизации событий на фронте. Мы увидим это в ближайшее время. Запрос озвучен Украиной, многое сделано, чтобы донести это партнерам", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

Затягивая поставки дальнобойных ракетных комплексов и танков, западные страны позволили России усилить оборону после стремительных прорывов ВСУ в Харьковской и Херсонской областях осенью 2022-года. Многие системы были актуальны для Украины еще в прошлом году, но поступили только в этом.

В связи с этим Залужный предостерегает от завышенных ожиданий по истребителям F-16, которые ожидаются в первой половине 2024-года. Они могут быть менее полезны, отчасти потому, что противник улучшил свою ПВО: экспериментальная система С-400 сможет доставать авиацию даже за пределами города Днепр.

Фактически впервые о том, что F-16 не обеспечат быструю победу над Россией, говорит именно топ-офицер, а не аналитики. И это логично с учетом количества, которое декларируется на 2024-2025 годы. На данный момент подтверждены планы поставить порядка 60 единиц, всего союзники могут передать свыше сотни. При таких раскладах авиация точно не обеспечит перелом. Возможности наносить удары по российским тылам вырастут, но не их не хватит для прикрытия наступающих подразделений.

Да и в целом волшебного оружия нет, те же перегретые ожидания по танкам и ATACMS во многом не оправдались. А рецепт победы над Россией не только в качестве, но и в количестве оружия.

Алексей Гетьман приводит в пример операцию "Буря в пустыне" 1991 года. На сегодня Россия перебросила примерно такое же количество войск, как Ирак в Кувейт, а международная коалиция, если не брать во внимание полное превосходство в воздухе, около 4000 танков и столько же боевых бронемашин. США наземной атакой США также ударили 280-ю ракетами Tomahawk.

"Нам же США передали танковый батальон, 31 единиц Abrams, и 20 ракет ATACMS на 165 км. Кажется, все вопросы должны отпасть сами собой. Меня удивляют высказывания зарубежных журналистов о том, почему Украина наступает медленно. Мы можем быстрее, но нам нужно примерно столько оружия и людей, как у коалиции против Саддама Хусейна", - добавил эксперт.

Хотя не только задержки с оружием являются причиной украинских проблем. Валерий Залужный говорит, что решающее преимущество - за технологиями, но озвучивает трезвую оценку: нет никаких признаков скорого революционного технологического прорыва в области БПЛА и радиоэлектронной борьбы. К тому же все технологии имеют пределы. Даже появления танков во время Первой мировой войны было недостаточно, чтобы выйти из тупика на поле боя. Потребовался набор технологий и более десяти лет тактических инноваций, чтобы нацистская Германия в мае 1940 года смогла провести европейский блицкриг.

Сейчас Украина увязла в длительной войне, в которой сложно тягаться с Россий. Но другого выбора нет, кроме того, как продолжать наступление, даже если придется идти по несколько метров в день.

Позиционная война. В чем риски для Украины?

Залужный пытается не дать войне перейти в окопы. "Самый большой риск позиционной войны на истощение заключается в том, что она может затянуться на годы и измотать украинское государство", - говорит он. В Первую мировую войну вмешались мятежи, прежде чем технологии смогли что-то изменить. Рухнули четыре империи (Российская, Османская, Австро-Венгерская и Германская), а в России произошла революция.

Отметим, позиционная или окопная война - это война, в которой борьба ведется в основном на относительно стабильных фронтах и позициях с глубокоэшелонированной обороной. На отдельных участках уже проявляются ее признаки, и нельзя исключать, что при определенных условиях она все больше будет напоминать условную АТО.

При наличии гарантий увеличения пакетов помощи и технологичных решений временно зайти в окопы даже полезно, пока они не появятся на фронте. В противном случае окопная война будет на пользу России, которая использует ее как передышку, в то время как "миротворческие" настроения на Западе могут усилиться.

"Журналист Time Саймон Шустер уже написал, как лица из окружения Владимира Зеленского говорят, что сидя в окопе войну не выиграешь. Это правда. Однако чтобы наступать, нужны силы, военные не против, но как это делать? Некоторые "стратеги" рассказывали, что нужно в 3-5 раз больше людей. Это не обязательно, но точно не должно быть людей в 3-5 раз меньше. Как можно наступать взводом на позиции батальона? Можно, если артиллерия сравняла батальон с землей, но у нас ограничено количество снарядов. Можно, если разбить с воздуха все укрепления, но у нас нет самолетов", - объяснил Гетьман.

Фото: Залужный предостерегает, что позиционная война может ослабить Украину (president.gov.ua)

По его словам, затяжная позиционная война может не очень хорошо закончиться для Украины.

"Россия накопит силы и подготовится к новым атакам. Она не собирается эту войну проигрывать и останавливаться на захваченных территориях. Сейчас ресурсы истощены, нужно время, чтобы их восстановить. И, скорее всего, это время она получит, если мы не получим больше вооружений", - добавил эксперт.

Нужно больше людей? Что говорит Залужный и усилят ли мобилизацию

Затяжная война выгодна России, в стране с населением в три раза и экономикой в 10 раз превышающей украинскую. Залужный называет ее феодальной страной, где человеческая жизнь является самым дешевым ресурсом. Для Украины же это самый ценный ресурс.

"Нам нужно найти этот порох (технологические решения, - ред.), быстро освоить его и использовать для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы", - отметил он.

До этого в статье на The Economist главнокомандующий ВСУ определил наращивание резервов последним приоритетом. По его словам, в Украине нужно расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию, и уже вводится "боевая стажировка" для размещения мобилизованных и обученных кадров в опытных строевых частях.

Александр Мусиенко не исключает усиление мобилизации. Но обращает внимание на то, почему этот вопрос является последним в порядке приоритетов Залужного.

"Мне кажется, это будет зависеть от того, как будет поступать оружие. Если под мобилизацию будет поступать соответствующая помощь, то усиление возможно. Если нет, то вряд ли. Сколько бы ми не мобилизовали, мы не сможем победить лишь за счет живой силы, потому что Россия по понятным причинам может поставить "под ружье" гораздо больше людей", - подчеркнул эксперт.

Очевидно, будущие успехи украинской армии напрямую зависят от поддержки союзников. Без нее война окончательно перейдет в позиционную. Которая может длиться очень долго, и что немаловажно, это будет война без конкретного решения.