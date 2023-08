Что такое NFT простыми словами и как их создать

В сущности, NFT – это своеобразный цифровой сертификат, подтверждающий обладание определенным активом. Главное отличие от криптовалюты состоит в том, что у NFT каждый токен уникален – его нельзя заменить другим.

Несмотря на то, что NFT является цифровым активом, объект существует еще в какой-то форме. Это может быть любой предмет, фото, видео и т.д. При этом их можно получить в неограниченном количестве благодаря интернету. Однако сам токен дает право владеть оригиналом.

Интересный факт: На июль 2023 года капитализация рынка NFT составляет около $2,7 млрд, объем продаж за все время – свыше $64,2 млрд, согласно CoinMarketCap.

Где используют NFT

NFT могут использоваться в экосистеме блокчейна или он является правом на владение чем-то в материальном мире.

NFT, природа которых связана с блокчейн-проектами, обычно дают привилегии внутри своей экосистемы или указывают на статус в сообществе. Например, они могут использоваться как залоговое обеспечение, предоставлять доступ в закрытый клуб или фиксировать заслуги на блокчейне.

Среди таких токенов различают:

– Аватары: Bored Ape Yaught Club, Meebits, Bulls on the Block, Cool Cats NFT, CLONE X;

– Игровые NFT: Axie infinity, Crypto Kitties, STEPN;

– Земли в метавселенных: Decentraland, The Sandbox;

– Данные на блокчейне: Project Galaxy.

NFT, природа которых не связана с блокчейном, являются токенизированными предметами или данными и дают право на владение ими.

Одно из главных преимуществ NFT состоит в том, что они дают возможность владельцам контента получать прямую компенсацию за свою работу. Также, NFT позволяют сохранить и подтвердить подлинность и уникальность цифровых активов, что раньше было проблематичным.

Кроме того, NFT открывает новые возможности для художников и создателей контента. Они могут продавать свои произведения без посредников, получать прямую поддержку своих поклонников и получать роялти за дальнейшее использование своих работ.

Также NFT используется в игровой индустрии для создания и торговли внутренними активами в играх. Это дает игрокам возможность владеть и торговать уникальными предметами, имеющими реальную ценность.

Цена токена зависит от его редкости и вариантов использования.

ТОП-5 самых дорогих NFT в 2022 году

1. "Everydays: The First 5000 Days" by Beeple ($69,346,250)

Источник иллюстрации christies.com

Согласно данным на сайте Christie's, этот NFT состоит из 5000 уникальных цифровых рисунков, которые Beeple создавал ежедневно в течение 13 лет.

2. "Crossroads" by Beeple ($6,600,000)

Источник иллюстрации coinspeaker.com

NFT отображает президента США Дональда Трампа, которого Beeple изображает в разных ситуациях.

3. "CryptoPunk #7804" ($7,600,000)

Источник иллюстрации cryptopunks.app

Этот NFT относится к коллекции CryptoPunks, состоящей из 10 000 уникальных цифровых персонажей.

4. "The First Supper" by Mad Dog Jones ($4,100,000)

Источник иллюстрации collect.mattkane.com

Отображает современную версию произведения Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

5. "CryptoKitties #896775" ($4,000,000)

Источник иллюстрации cryptokitties.co

Этот NFT также относится к коллекции CryptoKitties и представляет уникальный цифровой котик.

NFT-коллекция WhiteBIT

В мае этого года одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины – WhiteBIT – также выпустила собственную NFT-коллекцию под названием The WhiteBIT Bulls.

Каждый токен представляет логотип криптовалютной биржи, а главный персонаж цифрового искусства – бык. Он символизирует восходящий тренд крипторинки и передает ценности компании постоянное движение вперед.

В августе у новых пользователей биржи есть возможность стать владельцем NFT из коллекции WhiteBIT Community Bulls. Новички могут выиграть 1 из 10 NFT, а также 1 VIP NFT. Один участник, выполнивший условия, имеет возможность выиграть одно NFT. Для этого нужно сделать:

зарегистрироваться на бирже в августе;

пополнить свой баланс в эквиваленте 5 USDT;

присоединиться к сообществу WhiteBIT в Telegram;

иметь кошелек Polygon для получения NFT;

Заполнить короткую форму.

Подробнее узнать условия получения NFT на сайте WhiteBIT.

Как создать свой NFT? Покровная инструкция

Создать свой собственный NFT может каждый даже без специального образования и навыков в сфере IT. Основной шаг – выбор платформы. NFT торгуются через децентрализованные кошельки на таких маркетплейсах как OpenSea, Rarible, SuperRare, Nifty.

После того, как вы определитесь, что хотите токенизировать – фотографию, картинку, видео или другой медиафайл - нужно создать децентрализованный кошелек, или подключить действующий к торговой платформе. К примеру, на OpenSea можно подключить MetaMask, Coinbase и ряд других децентрализованных кошельков.

После подключения децентрализованного кошелька к OpenSea перейдите в раздел "Мои коллекции" (My collections) и нажмите "Создать коллекцию" (Create a collection).

Чтобы создать коллекцию, необходимо указать и загрузить:

логотип коллекции;

промокартинка;

коллекция баннер;

название;

ссылки на коллекцию и социальные сети;

категория (искусство, коллекционные предметы, спорт);

адрес кошелька творца;

блокчейн и криптовалюта для оплаты покупок

Далее необходимо скачать медиафайлы в коллекцию.

После подключения кошелька платформа предложит создать свой NFT в разделе "Создать" (Create). Для этого нужно скачать выбранный вами медиафайл и указать следующую информацию:

название токена;

ссылки;

описание;

принадлежность к коллекции;

атрибуты и их редкость;

общее предложение (количество токенов в коллекции);

блокчейн и криптовалюта для оплаты покупок

Вы также можете выбрать опцию “Заморозить метаданные” (Freeze metadata) – в этом случае описания токенов будут храниться на блокчейне и их невозможно будет изменить. Хранение на блокчейне является наиболее надежным способом подтверждения подлинности и уникальности NFT.

После создания и размещения токена вы увидите адрес контракта NFT и его ID – это значит, что он готов к выставке на продажу.

Интересный факт: К 2030 году объем рынка NFT может составить около 240 млрд долларов. Драйверами роста станут токены, выпущенные известными брендами самостоятельно или в коллаборации с художниками, считают эксперты Morgan Stanley.

В целом следует отметить, что NFT является одним из главных компонентов пространств метавселенной, которые уже становятся частью нашей реальности. Музыка, картины, фразы, моменты из фильмов и многое другое – все это можно токенизировать и продать как NFT. К тому же, рынок быстро растет и привлекает внимание как инвесторов, так и художников и создателей контента.